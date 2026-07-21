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Cultura

Milton Nascimento tem alta e deixa hospital depois de cinco dias

Cantor de 83 anos estava internado para tratar uma pneumonia
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 16:22
Rio de Janeiro
RJ - RIO DE JANEIRO - 03/04/2025 - CARNIVAL RIO 2025, SAMBA SCHOOL PARADE SPECIAL GROUP - RJ - RIO DE JANEIRO - 03/04/2025 - CARNIVAL RIO 2025, SAMBA SCHOOL PARADE SPECIAL GROUP - Milton Nascimento Member of the Portela Samba School during the presentation of the second day of the parade of the special group of Rio de Janeiro at the Marques de Sapucai Sambadrome this Tuesday (04). Photo: Thiago Ribeiro / AGIF
© Reuters/Thiago Ribeiro/Arquivo/Proibida reprodução

O cantor e compositor Milton Nascimento teve alta e deixou o hospital depois de cinco dias. O artista de 83 anos estava internado desde a última quinta-feira (16) para tratar uma pneumonia.

A confirmação da alta foi feita nesta terça-feira (21) pelo filho dele, o empresário artístico Augusto Nascimento, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos”, diz a mensagem.
 

Entre os inúmeros perfis que interagiram com a publicação está o da Portela, escola de samba que homenageou Milton no carnaval de 2025. “Que notícia maravilhosa!!! Viva, Milton” escreveu a agremiação.

A equipe e a família do cantor preferiram manter privacidade em relação ao nome do hospital onde foi realizado o tratamento.

Diagnósticos

Em 2025, Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), um distúrbio neurodegenerativo caracterizado pelo declínio nas funções de pensamento, movimento, comportamento, cognição e humor.

>> Leia aqui: Demência por corpos de Lewy: entenda doença de Milton Nascimento

Em 2022, ele já havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson, que afeta principalmente o controle dos movimentos e o equilíbrio.

Trajetória

Um dos maiores nomes da música popular brasileira (MPB), Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda bebê para Minas Gerais, estado onde começou a carreira artística e ganhou o apelido “Bituca”, que o acompanha até hoje.

Na década de 1960, Milton participou do Clube da Esquina, movimento musical que o fez atingir visibilidade nacional.

Ao longo de sua carreira, o cantor e multi-instrumentista gravou dezenas de álbuns e colecionou prêmios e reconhecimentos, como um Grammy Awards (internacional) e três edições do Grammy Latino.

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Edição:
Juliana Andrade
Milton Nascimento alta hospitalar pneumonia internação
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