Moradores da Maré poderão produzir filmes pelo celular no Rio

Quem vive no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, vai ganhar a partir desta quarta-feira (22) o projeto Curta Periferias e vai ser treinado para produzir filmes pelo celular, contando a rotina da periferia. A iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, da RioFilme, da Universidade Internacional das Periferias (Uniperiferias), do Bela Maré e do Observatório de Favelas ganha uma nova e importante parceria: da Firjan Sesi.

O Curta Periferias é direcionado a impulsionar o audiovisual independente, usando os recursos disponíveis via celular, mostrando a vida na favela e superando preconceitos. Com a chegada da Firjan Sesi o projeto amplia a atuação a partir da perspectiva do projeto Cine SESI, desenvolvido nas escolas com base nos eixos do cineclubismo e da produção audiovisual estudantil.

Os moradores vão receber formação sobre a introdução e prática do audiovisual com uso do celular, abordando desde conceitos fundamentais até a produção de um curta-metragem. E terão acesso às etapas de produção; compreensão das funções envolvidas no processo de criação; roteiro; técnicas de filmagem com celular e edição de vídeo com ferramentas gratuitas, entre outros temas.

“Entendemos que o cinema é uma importante ferramenta tecnológica. Por meio das Navezinhas, presentes nas favelas, conectamos o audiovisual, a inovação e a economia criativa para transformar comunidades em autênticos ecossistemas de inovação. Com isso, promovemos a autonomia local, a prosperidade e o desenvolvimento territorial. Vamos garantir que as comunidades possam visibilizar suas histórias, mostrando que favela é potência e criatividade” anunciou o secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, Gabriel Medina.

“O Curta Periferias mostra exatamente o caminho, por meio da RioFilme e da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação está construindo desenvolvimento territorial com formação, tecnologia, audiovisual e inclusão produtiva. Hoje, o celular, a câmera, a edição, a inteligência de dados, as redes e a narrativa fazem parte de um mesmo ecossistema. A verdadeira inclusão acontece quando os territórios não são apenas consumidores dessas ferramentas, mas passam a dominar a tecnologia para contar suas histórias, gerar renda, empreender e disputar espaço no mercado”, explicou o diretor-presidente da RioFilme, Leonardo Edde.

"Acreditamos que o audiovisual seja uma poderosa ferramenta de educação, expressão e transformação social. Ao integrar o Curta Periferias, a Firjan SESI soma a experiência do Cine SESI na formação de jovens produtores de conteúdo, incentivando o olhar crítico, a criatividade e o protagonismo juvenil, além de fortalecer a indústria criativa dentro do território. Esta parceria reafirma nosso compromisso com a valorização das narrativas periféricas e com a ampliação de oportunidades para que mais jovens possam contar suas próprias histórias”, destacou o gerente de Educação Básica da Firjan SESI, Vinicius Mano.

O morador do Complexo da Maré que quiser participar precisa ter entre 15 e 35 anos. As inscrições abrem 22 de julho e vão até 28 de julho. Devem ser feitas via preenchimento de formulário online por meio do link. O edital estará disponível no endereço eletrônico. Se preferir, é só ir na sede da Navezinha Carioca da Maré (Rua Sargento Silva Nunes, 608, sala 43, Shopping Win), imprimir o formulário e preencher no local.