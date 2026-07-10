Região histórica do Rio, Praça Onze será revitalizada

Uma das regiões históricas mais importantes do Rio de Janeiro vai ser totalmente revitalizada, com a criação da Praça Onze Maravilha, que receberá investimentos de R$ 1,7 bilhão previstos para os próximos 20 anos. A expectativa é estimular a construção de 37 mil unidades residenciais, consolidando a requalificação urbana iniciada com o Porto Maravilha e o Reviver Centro. Na Praça Onze fica a Passarela do Samba, o Sambódromo, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba no carnaval

Entre as modificações está a retirada do Elevado 31 de Março como já foi feito com o Viaduto da Perimetral, na zona portuária.

Um dos objetivos principais do plano são os retrofits, que consistem na reforma e mudança de uso de imóveis ociosos e na reformulação do sistema viário local. A principal referência arquitetônica da intervenção será a Biblioteca dos Saberes, obra assinada pelo arquiteto burquinês Francis Kéré, cidadão alemão. Para impulsionar o desenvolvimento da região, o município instituiu incentivos e benefícios fiscais especiais para a Praça Onze e ampliou essas vantagens para outras regiões da cidade, incluindo a zona norte.

“A operação, prevê a construção da Biblioteca dos Saberes, do arquiteto Francis Keré, no terreno onde hoje é o Terreirão do Samba, a revitalização de todo o entorno do Sambódromo a partir da demolição do Elevado 31 de Março, que vai dar lugar à Avenida da Democracia”, explicou o prefeito Eduardo Cavaliere.

Segundo ele, a região também passará a ser um bairro integrado, composto por Santa Teresa, Catumbi, Rio Comprido, Praça Onze, Cidade Nova, e que se juntam ao Centro Histórico do Rio e à região portuária”.

A demolição do elevado abrirá novas frentes para a construção de empreendimentos privados. Um dos motores econômicos do projeto é a Operação Interligada, mecanismo de transferência do direito de construir que já viabilizou mais de 9 mil moradias no Reviver Centro desde 2021. Agora, o município cria incentivos exclusivos para investidores que aplicarem o potencial construtivo em unidades residenciais na zona norte, Rio Comprido, Tijuca, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória e Catete.

O pacote também olha para o futuro da mobilidade urbana, com convênio para viabilizar a extensão da Linha 2 do metrô, no trecho Estácio–Carioca, prevendo as novas estações Catumbi e Praça Cruz Vermelha.

Para a Passarela do Samba, a meta é quebrar a sazonalidade do carnaval, fazendo o espaço atuar os 365 dias do ano como polo de turismo, economia criativa e educação patrimonial.