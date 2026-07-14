Série que celebra 90 anos da Nacional destaca Rainhas do Rádio

O novo episódio da série Rádio Memória que celebra os 90 anos da Rádio Nacional relembra a histórica rivalidade entre Emilinha Borba e Marlene, duas das maiores vozes da Era de Ouro do rádio brasileiro, que conquistaram multidões de fãs em uma disputa apaixonada pela coroa.

O conteúdo Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade está disponível em formato de videocast no canal da emissora no YouTube desde esta terça-feira (14). No dial da Nacional, o episódio ganha transmissão no Revista Rio na próxima terça (21), às 13h30, e nas demais praças nas próximas quartas (15 e 22), às 15h, após o break do Nacional Informa.

Muito antes das redes sociais e dos reality shows, o Brasil viveu uma das maiores mobilizações da cultura popular com a eleição da Rainha do Rádio. No oitavo episódio, o seriado Rádio Memória resgata esse fenômeno que marcou gerações e mostra como o talento, o carisma e o legado destas artistas continuam influenciando a música brasileira até os dias de hoje.

Durante a edição inédita, o jornalista e apresentador Dylan Araújo conversa com o escritor e jornalista Rodrigo Faour e com a cantora e compositora Nina Wirtti. A atração especial revela ainda três registros históricos que contextualizam o fenômeno da época: Emilinha Borba no programa Noite de Estrelas, com Paulo Gracindo; Marlene, no Revista do Rádio, com José Antonio Nonato; e Marlene e Emilinha em áudio sobre a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na década de 1980, na Rádio MEC.

O programa semanal reúne fatos marcantes e curiosidades que ajudam a contar a trajetória da Nacional nas suas nove décadas de existência. Com material de acervo e entrevistas, a série presta homenagem a quem já passou pela emissora e valoriza quem segue mantendo vivo o legado da Rádio Nacional.

A iniciativa integra uma agenda de ações que celebram os 90 anos em 12 de setembro de 2026. Com o slogan Do passado ao futuro. Sem Fronteiras, a emissora pública que integra a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) se mantém atual e relevante. Ao longo de sua história, a Nacional se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.

Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - Videocast no YouTube da Rádio Nacional a partir desta terça-feira (14), às 13h

Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - terça-feira (21), às 13h30, no programa Revista Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro

Rádio Memória - 90 anos - Rainhas do Rádio: muito além da rivalidade - quarta-feira (15) e (22), às 15h, após o break do Nacional Informa, na Rádio Nacional das demais praças da rede

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