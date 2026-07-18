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Cultura

TV Brasil: Cena Musical apresenta show do cantor pernambucano Almério

Programa vai ao ar de sábado (18) para domingo (19), à meia-noite
EBC
Publicado em 18/07/2026 - 17:30
Brasília
Cena Musical, da TV Brasil, apresenta show exclusivo do pernambucano Almério. Foto: André Telles/Espaço Cultural BNDES
© André Telles/Espaço Cultural BNDES

O cantor e compositor pernambucano Almério é o destaque da edição inédita do programa Cena Musical que a TV Brasil exibe neste sábado (18). O artista interpreta o repertório do álbum Nesse Exato Momento com obras autorais e grandes sucessos na performance exclusiva para a emissora pública. A atração vai ao ar de sábado para domingo (19), à meia-noite.

A produção contempla composições do próprio artista como Antes de Você Chegar e Quero Você. O espetáculo ainda conta com canções de outros nomes da música brasileira como Compasso, de Angela Ro Ro; Androginismo, de Kleidir Ramil; e Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo.

Almério figura hoje entre os nomes mais consistentes e singulares da música brasileira contemporânea. Com uma interpretação intensa e uma presença cênica marcante, ele construiu uma trajetória pautada pelo rigor estético, força dramatúrgica e um diálogo permanente entre a tradição musical nordestina e a linguagem pop atual.

A faixa com shows exclusivos na programação do canal público tem apresentação da jornalista e cantora Bia Aparecida. A novidade da temporada é a inclusão de depoimentos dos artistas e de bastidores das performances gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

A nova leva de edições reúne performances de astros como Fausto Fawcett, Cristóvão Bastos e Lula Queiroga, entre outros novos talentos e nomes consagrados do cenário da música. Os shows inéditos podem ser acompanhados no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora.
 

Cena Musical, da TV Brasil, apresenta show exclusivo do pernambucano Almério. Foto: André Telles/Espaço Cultural BNDES
Cena Musical apresenta show exclusivo do pernambucano Almério - Foto: André Telles/Espaço Cultural BNDES

Depoimento sobre a apresentação

O show com as músicas do álbum Nesse Exato Momento tem forte impacto sobre o público pelo repertório escolhido por Almério para o trabalho e pela potente presença do artista que traz ao palco uma verdadeira celebração ao agora.

"Eu acho que a arte é essa força motora de movimento o tempo inteiro que nos faz despertar de sonos profundos. A apresentação é muito guiada pela força feminina. O disco é repleto de cantoras e compositoras que eu admiro. O show passa por esses lugares que fizeram de mim o artista que sou", define o convidado.

Vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Revelação, Almério foi indicado ao Grammy Latino, com o álbum Acaso Casa – Ao Vivo, projeto realizado em parceria com Mariene de Castro. Talentoso intérprete da música popular brasileira, o artista se consolida no cenário ao promover por meio da sua arte sentimentos de pertencimento, felicidade e vida.

Almério comemora a oportunidade na programação do canal. "Sou um espectador da TV Brasil e fã do Cena Musical. Fico tão feliz de meu trabalho estar sendo divulgado. Considero importantes esses mecanismos para nossa arte se espalhar cada vez mais. A gente precisa da nossa arte pertinho da gente", celebra.

No palco do Espaço Cultural BNDES para a atração da emissora, Almério solta a voz e mostra sua sonoridade na percussão. O bamba é acompanhado por Raphael Beltrão Pereira Neto (bateria), Felipe de Lima (baixo) e Carlos Filizola (guitarra).

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. Os shows podem ser acompanhados no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública.

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros. Waldecir de Oliveira faz a direção artística do programa.

"Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", conta Bia Aparecida.

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. "Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário. O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público", completa.

Diretor artístico da atração, Waldecir de Oliveira explica a proposta da nova temporada. "O Cena Musical reafirma a sua importância como um espaço plural e necessário para a música brasileira. O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos", afirma.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Cena Musical – sábado (18) para domingo (19), à meia-noite, na TV Brasil

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