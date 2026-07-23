TV Brasil homenageia Luiz Carlos Barreto

Em tributo ao consagrado produtor, diretor e fotógrafo de cinema Luiz Carlos Barreto, que morreu nesta quarta-feira (22), aos 98 anos, a TV Brasil apresenta uma entrevista exclusiva do homenageado nesta sexta (24), às 21h, na edição especial do programa Cine Resenha. Na sequência, às 21h30, a emissora pública exibe o clássico Dona Flor e seus Dois Maridos (1976). Os conteúdos estão disponíveis no app TV Brasil Play.

O veterano da sétima arte esteve no estúdio do canal em 2023 para a gravação exibida na época para comemorar as seis décadas de atividade da produtora L.C. Barreto. O cineasta e sua esposa, a produtora Lucy Barreto, conversaram com a apresentadora Priscila Rangel sobre clássicos do Cinema Novo e revelaram histórias marcantes sobre grandes produções nacionais das telonas.

O histórico longa-metragem Dona Flor e seus Dois Maridos foi dirigido por Bruno Barreto, filho do produtor, e baseado na obra homônima de Jorge Amado. A trama é estrelada pela diva Sônia Braga que divide a cena com os atores José Wilker e Mauro Mendonça.

A premiada produção é uma das maiores bilheterias brasileiras de todos os tempos. Fenômeno de público no circuito, o filme foi o primeiro a superar a marca de mais de 10 milhões de espectadores nas salas do país. Com o sucesso, a película se manteve como a líder de público por mais de 30 anos. A história acompanha uma professora viúva do malandro Vadinho que se casa com um pacato farmacêutico.

"Dona Flor divide o cinema brasileiro em antes e depois. Foi a prova de que o Brasil tem capacidade de produzir filmes de interesse internacional do ponto de vista artístico e comercial. Abriu o mercado americano e o europeu não só de cinema, como também de televisão", afirmou Luiz Carlos Barreto na atração da TV Brasil.

Durante a entrevista, Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto recordam o primeiro contato profissional com o cinema, mencionam a participação em grandes produções nacionais, destacam a influência de grandes parceiros como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha.

Luiz Carlos Barreto assinou a fotografia de dois clássicos do Cinema Novo: Vidas Secas (1963) e Terra em Transe (1967). Barretão e Lucy contam histórias curiosas sobre as produções de filmes como Dona Flor e seus Dois Maridos, Bye Bye Brasil e O Beijo no Asfalto, entre outras.

No papo, os veteranos também explicam o fascínio da família pela sétima arte. Os filhos Bruno e Fabio Barreto se tornaram importantes cineastas. A produtora L.C. Barreto é responsável por mais de 150 títulos, entre filmes de ficção, documentários e programas de televisão.

A experiência de concorrer ao Oscar é outro destaque do programa. Eles contam sobre como foi disputar a estatueta da Academia na categoria Melhor Filme Estrangeiro com O Quatrilho (1995), de Fabio Barreto, e O Que é Isso, Companheiro? (1998), de Bruno Barreto. Os convidados ainda discutem o orçamento do cinema brasileiro.

Com bom humor, Luiz Carlos Barreto ainda revela a origem do apelido Barretão. A alcunha foi concebida por Nelson Pereira dos Santos e o jornalista Ancelmo Gois ajudou a popularizar o nome pelo qual o querido diretor é carinhosamente chamado.

Lucy analisa como a L.C. Barreto se mantém por tanto tempo no mercado. Também conta sobre as homenagens que a produtora recebeu em grandes festivais de cinema como Cannes. Ela destaca a importância do reconhecimento para a sétima arte nacional.

"É o valor que é dado à produção brasileira. O cinema vende a paisagem, a música, a comida, a vestimenta; enfim a cultura do país", disse.

Luiz Carlos Barreto ainda fala sobre a perspectiva para o futuro do cinema brasileiro. Ao projetar sobre o tema, ele aborda assuntos latentes sobre o presente da indústria audiovisual e ressalta a importância de se fiscalizar a cota de tela para equalizar a concorrência entre os produtores de conteúdo.

"A indústria do audiovisual e do cinema, além do seu fator comercial, é formadora de hábitos e costumes", pontua o diretor Barretão que ainda discute a capacidade de produção das emissoras públicas do país.

A proposta do Cine Resenha é trazer diretores, produtores e críticos para um bate-papo sobre um filme, que será exibido na sequência. Ao apresentar produções cinematográficas nacionais premiadas, a TV Brasil amplia o espaço para o cinema brasileiro na sua programação.

A TV Brasil apresenta a primeira adaptação do romance de Jorge Amado Dona Flor e seus Dois Maridos para o audiovisual, lançado em 1976, com a atriz Sônia Braga no papel principal. O elenco ainda tem José Wilker, como Vadinho, e Mauro Mendonça, como Teodoro.

O filme nacional ganhou dois Kikitos no Festival de Gramado nas categorias Melhor Diretor e Melhor Trilha Sonora. O longa-metragem dirigido por Bruno Barreto ainda foi indicado ao Bafta, na categoria Melhor Revelação (Sônia Braga), e ao Globo de Ouro, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

No início dos anos 1940, em Salvador, a sedutora professora Dona Flor (Sônia Braga) é casada com o mulherengo Vadinho (José Wilker) que só quer saber de farra e jogatina até altas horas nas boates da cidade.

A vida repleta de abusos e noites em claro leva o malandro à morte precoce em um domingo de Carnaval de 1943. Viúva, Dona Flor fica inconsolável. Apesar dos inúmeros defeitos, Vadinho era um excelente amante.

Em pouco tempo, a jovem se casa de novo, com o recatado e pacífico farmacêutico da cidade. Teodoro Madureira (Mauro Mendonça) é exatamente o oposto do primeiro marido. Dona Flor passa a ter uma vida mais estável e tranquila, porém entediante.

Com saudades do falecido, Dona Flor acaba provocando a volta dele em espírito que só ela enxerga. De tanto "chamar" por Vadinho, um dia o fantasma do amado aparece nu para ela na cama. Seduzida pelo finado esposo, a mulher fica em dúvida sobre o que fazer com os dois maridos que dividem o seu leito.