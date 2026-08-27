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Cultura

Brasil no Mundo debate guerra tarifária entre EUA e Canadá na quinta

Programa analisa reflexos da geopolítica para economia brasileira
TV Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 07:48
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 26/08/2026 - Brasil no Mundo desta quinta-feira (27) debate guerra tarifária entre EUA e Canadá e impactos para o Brasil. Foto: TV Brasil
© TV Brasil

Brasil no Mundo desta quinta-feira (27) debate guerra tarifária entre EUA e Canadá e impactos para o Brasil. Programa analisa as tensões comerciais entre Washington e Ottawa, além dos reflexos da geopolítica internacional para a economia brasileira.

Programa será transmitido às 22h, pela TV Brasil que exibe uma nova edição do programa Brasil no Mundo, ao analisar a escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e Canadá e a inédita reação canadense às pressões do governo Trump. A atração também discute a crescente aproximação comercial do Brasil com a China e os principais desafios do país ante as tensões com Washington.

O pesquisador do núcleo de estudos avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF), Ruy Silva, se junta aos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat para contribuir com as análises.

Almirante da Marinha do Brasil, o convidado desta semana é doutor em Relações Internacionais pela PUC-Rio e em Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval, instituição que também dirigiu. Além disso, Ruy Silva tem pós-graduações pela Salve Regina University (EUA), pela U.S. Naval War College e pelo Instituto Internacional de Direito Humanitário (Itália).

O episódio aborda ainda as novas sanções dos EUA contra o Irã e os possíveis impactos sobre o comércio brasileiro, a disputa global por minerais e terras raras, o avanço das gangues no Haiti, a crise política na Colômbia e o aparecimento de drones na Alemanha em meio ao aumento das tensões entre a Rússia e países europeus.

Sobre a produção

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no Brasil.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Também realizou reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

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Edição:
Valéria Aguiar
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