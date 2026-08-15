Exposição imersiva celebra 140 anos do nascimento de Tarsila do Amaral

Em setembro deste ano, o nascimento da pintora brasileira Tarsila do Amaral completa 140 anos. Para celebrar a data, uma exposição imersiva será aberta neste sábado (15) em um novo espaço cultural que foi inaugurado na Avenida Paulista, em São Paulo: o Nubank Art Lab, instalado dentro do Conjunto Nacional.

Depois do sucesso da exposição Tarsila Popular, que atraiu mais de 400 mil pessoas e foi uma das mais visitadas da história do Museu de Arte de São Paulo (Masp), a mostra O Brasil de Tarsila aposta na interatividade e ficará em cartaz até 31 de outubro.

O visitante poderá sentir cheiros, repousar em frente a uma paisagem desenhada pela artista, viajar em um trem escutando suas frases, posar para fotos ao lado do Abaporu ou até brincar de ter sua cabeça incluída na famosa tela Operários, um dos maiores ícones do modernismo brasileiro.

Segundo os organizadores, esta é a maior exposição imersiva dedicada ao legado da pintora, com salas que contam com cenografia, trilha sonora, dispositivos interativos, aromas e projeções de 360 graus.

Nesse percurso, o visitante irá mergulhar em dezenas de obras da artista que foram reproduzidas, animadas ou projetadas para a mostra. A curadoria dessa exposição é assinada por Paola do Amaral Montenegro, sobrinha-bisneta da artista, e por Juliana Miraldi, que descreve como democrática a seleção que ocupa 14 salas com mais de 70 obras.

"Aqui, a gente está se comunicando com quem nunca viu Tarsila, com quem não conhece Tarsila, mas a gente também se comunica com quem conhece Tarsila. É uma exposição pensada de uma maneira democrática em essência, com obras que dificilmente são vistas, porque estão em espaços inacessíveis. Essa exposição é para todas as idades e todos os repertórios”, destacou Juliana.

De acordo com Paola do Amaral Montenegro, esta é uma exposição diferente das demais que já foram apresentadas sobre Tarsila, sem apresentar suas obras originais.

“A gente quis trazer alguma coisa diferente. De fato, a gente quis que houvesse essa imersão em obras que também não são muito conhecidas na vida da artista. A exposição imersiva é um formato muito atual e moderno, e, do jeito que está aqui, acho que vocês nunca viram. Não existe nada melhor para ser feito do que uma exposição imersiva para celebrar os 140 anos da artista, colocando ela de novo à frente do seu tempo”, afirmou.

Novos suportes

De acordo com Juliana, todo o conteúdo audiovisual foi desenvolvido não por inteligência artificial, mas por artistas digitais e plásticos para garantir consistência estética e respeito às obras originais.

“Foram mais de 32 artistas digitais que fizeram esse trabalho. Vocês vão notar nos vídeos que isso é diferente da inteligência artificial. Aqui, a gente tem camadas e trabalhos com luz e com textura”.

Em entrevista à Agência Brasil, ela destacou que toda a exposição foi concebida para receber famílias, despertar a curiosidade de crianças e jovens, abrir portas para pessoas que talvez nunca tenham tido contato direto com a obra de Tarsila e até mesmo vencer preconceitos contra esse tipo de exposição.

“Quando surge um novo suporte, há uma desconfiança daqueles que estão já estabelecidos e que têm a sua tradição, que fizeram seu legado com tanto esmero e com tanto respeito. Na minha visão, as exposições imersivas, assim como a fotografia e o cinema, são espaços que dialogam com outros lugares que não são exclusivamente o lugar da arte. Existe, ali, um lugar do entretenimento, da informação e da comunicação que é muito importante”, disse ela.

Para a sobrinha-bisneta da artista, o surgimento de novos suportes, como já foram a fotografia e a performance, por exemplo, tendem a provocar disputas, mas todos eles acabam ampliando o conhecimento sobre a arte.

“Hoje em dia, existe um conjunto de autores da filosofia, da sociologia e da psicanálise que retomam a importância dos sentidos e dos afetos e falam sobre o quanto que a alegria, o envolvimento e a capacidade de se emocionar também são uma forma de conhecer. E a imersão permite isso. E a gente está apostando nisso com a [exposição sobre] Tarsila”, explicou.

140 anos

Nascida no interior paulista, na cidade de Capivari, em 1886, Tarsila do Amaral é considerada uma das maiores artistas brasileiras do Século 20 e figura central do modernismo.

Em 1928, em homenagem ao aniversário de seu então companheiro, o escritor Oswald de Andrade (1890-1954), ela pintou o que viria a ser um dos quadros mais valiosos da arte brasileira: o Abaporu, um dos marcos do Movimento Antropofágico.

O nome da obra surgiu de um dicionário de tupi-guarani, onde encontrou as palavras "aba" e "poru (puru)", significando o "homem que come a carne humana". Para sua sobrinha-bisneta, Tarsila foi uma mulher sempre à frente de seu tempo.

“Além da importância de Tarsila como artista, temos que falar de sua importância como mulher, como feminista. Ela tinha condições de viajar e foi para muitos lugares. Pegou tudo isso e transformou em arte. Com isso, ela me ensina muito a seguir meus sonhos”, disse ela à reportagem.

Nubank Art Lab

O novo espaço cultural da cidade, o Nubank Art Lab, ocupa uma área superior a 2,7 mil metros quadrados no primeiro andar do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

O espaço é composto por uma sala multiuso e por duas salas imersivas. Em uma delas, há uma parede de LED com 10 metros de comprimento e teto espelhado, com um sistema de sensores que serão programados de acordo com cada projeção.

O local receberá, ao mesmo tempo que Tarsila, a exposição Fronteiras do Imaginário. A mostra reunirá Muti Randolph, artista e designer sul-africano reconhecido internacionalmente por seu trabalho no campo da ilustração e das artes visuais, e Maotik, artista digital francês, referência na criação de experiências imersivas e interativas que combinam arte, tecnologia, som e imagem.