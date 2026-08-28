Mestres e mestras da cultura popular se reúnem em Brasília 

Artistas de diversas regiões se apresentam no Conic, a partir das 17h

A capital federal é palco, até sábado (29), do Encontro Mestres do Brasil, que reúne grupos coletivos populares de diferentes regiões do país, para celebrar compartilhar e fortalecer a cultura tradicional popular. O evento é gratuito e conta com apresentações a partir das 17h, na Arena Conic, no centro da cidade.

Estão previstas oficinas de jongo, maracatu, dança de espadas e outras manifestações culturais, com debates sobre o papel dos mestres e mestras, as formas de aprendizagem e transmissão dos saberes populares tradicionais.

Além das apresentações artísticas, o evento inclui rodas de conversa, oficinas, atividades de formação e vivências com mestres e mestras como Lia de Itamaracá (PE), Mestre Manoelzinho Salustiano (PE), Mestre Tião Carvalho (MA), Mestre Ambrósio (PE), Martinha do Coco (DF), Boi de Seu Teodoro (DF), Jongo do Cerrado (DF), Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF) e Carimbó Beija-Flor de Marudá (PA).

As ações de formação e capacitação incluem atividades como as oficinas de formação em cenografia para as culturas populares e a troca de experiências. A participação é gratuita, mas os interessados devem se inscrever aqui.

Os ingressos para as apresentações artísticas já estão disponíveis e podem ser retirados aqui . A entrada, gratuita, pede a entrega de 1kg de alimento não perecível.

O encontro é organizado pelo Instituto Brasileiro de Inovação Cultural (Ibranova) e promovido pelo Ministério da Cultura (Minc)

Veja a programação completa:

28 de agosto | Sexta-feira

10h - Dois Dedos de Prosa: O que é ser mestre e mestra? / As diversas funções nas culturas tradicionais

10h - Oficina de Jongo com Mestra Jociara (RJ)

15h - Oficina Na Pisada do Pulso - Música e Dança com Helder Vasconcelos (PE)

20h - Jongo do Cerrado (DF)

21h - Martinha do Coco (DF)

22h - Mestre Tião Carvalho (MA)

23h - Pé de Cerrado (DF)

00h30 - Mestre Ambrósio (PE)

29 de agosto | Sábado