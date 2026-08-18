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Cultura

MinC destaca carreira de Laura Cardoso e lamenta morte

Artista foi um dos principais nomes da dramaturgia brasileira
Cristina Índio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 11:23
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Cultura e ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Cultura (MinC) manifestou solidariedade à família, aos amigos, colegas de profissão e admiradores da atriz Laura Cardoso, que morreu na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo.

“É com pesar que o Ministério da Cultura recebe a notícia da morte da atriz Laura Cardoso, na madrugada desta terça-feira (18), aos 98 anos. Um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, a artista construiu uma carreira de mais de oito décadas e fez parte da história do rádio, do teatro, do cinema e da televisão no país”, afirmou em nota.

O MinC destacou que na sua trajetória, Laura Cardoso acumulou mais de 100 trabalhos na televisão e participou de mais de 60 novelas. Lembrou ainda que participou de produções que marcaram diferentes gerações, como Mulheres de AreiaA ViagemFelicidadeTerra NostraChocolate com PimentaO ProfetaCaminho das Índias, GabrielaSol NascenteO Outro Lado do Paraíso , até o seu último trabalho, na novela A Dona do Pedaço, em 2019.

A carreira no teatro e no cinema também foi destacada pelo ministério.

“Nas telas, participou de produções como Terra Estrangeira e Através da Janela. Por sua atuação nesse último, recebeu prêmios de melhor atriz nos festivais de Recife e Miami”, ressaltou.

O MinC lembrou ainda a contribuição de Laura Cardoso às artes e à cultura brasileira, que conforme a pasta, foi reconhecida ao longo da carreira com diversos prêmios e homenagens, entre eles o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra, prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e o Prêmio Shell.

“Em 2006, Laura Cardoso recebeu a Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento concedido a personalidades e instituições por suas contribuições à cultura brasileira.

Com trajetória que atravessou diferentes momentos da história do rádio, da televisão, do teatro e do cinema no Brasil, Laura Cardoso deixa um legado fundamental para a dramaturgia e para a memória cultural do país”, completou na nota.

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