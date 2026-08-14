Curta na Praça leva filmes gratuitos a bairros e cidades do RJ

O projeto cultural gratuito Curta na Praça Municípios, idealizado há 18 anos pela atriz e produtora Juliana Teixeira, começa nesta sexta-feira (14) sua passagem por diferentes cidades e bairros do estado do Rio de Janeiro.

O circuito inclui Mesquita, Duque de Caxias, Queimados, Sapucaia e Paraíba do Sul, além de Jacarepaguá, Morro dos Macacos, Morro do Salgueiro, Morro de São Carlos e Copacabana.

A estreia começa por Mesquita, município da Baixada Fluminense, nos dias 14 e 15 de agosto, na Praça Walter Borges, na localidade da Chatuba.

Às sextas-feiras e sábados, haverá quatro sessões, sendo duas por dia, programadas para 18h30 e 20hs, com exibição de 16 filmes de curta-metragem no total.

Programação

A programação é composta por curtas nacionais representativos de todas as regiões do Brasil.

Nos dias 21 e 22 de agosto, o circuito continua no Parque das Missões, em Duque de Caxias. Logo depois, em Campo do Primavera, em Queimados, nos dias 28 e 29 de agosto; na Quadra Grama Sintética Chacrinha, em Jacarepaguá, dias 4 e 5 de setembro; na Quadra Poliesportiva Santa Cruz, em Sapucaia, nos dias 18 e 19 de setembro; Praça Marquês de São João Marcos, em Paraíba do Sul, nos dias 25 e 26 de setembro; no Ciep Salvador Allende, no Morro dos Macacos, nos dias 9 e 10 de outubro; na Quadra Raízes da Tijuca, no Morro do Salgueiro, em 16 e 17 de outubro; na Arena da Mineira, no Morro de São Carlos, dias 23 e 24 de outubro e, encerrando o ciclo 2026, na Praça do Lido, em Copacabana, nos dias 6 e 7 de novembro.

Às sextas-feiras, às 18h30, serão exibidos os curtas-metragens Meu Nome é Maalum, Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari, Sobre Amizade e Bicicletas e Rua Dinorá. Às 20h, os títulos apresentados são Céu de Fumaça, Memória de Pivete, Floresta Curumim e Intervalo. Aos sábados, na primeira sessão, às 18h30 serão exibidos Lé com Cré, Os Causos da Bisavó, Celaticomus e Dela. Às 20h, Lily’s Hair, O Véu de Amani, Guri e O Homem que Virou Meme.

Trajetória

O projeto cultural começou há 18 anos, no entorno da Linha Amarela, contemplando as comunidades da Maré, do Complexo do Alemão e Cidade de Deus.

“Ao longo dos anos, fomos nos espalhando. Fizemos os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, sempre levando o projeto para localidades e territórios violentos, que não têm sala de cinema, para um público que não tem acesso a cinema. O objetivo é levar um pouco do Brasil para todas as gerações, para toda a família, com pipoca e refrigerante”, disse Juliana à Agência Brasil.

O projeto faz um recorte do Brasil. São filmes de curta duração nos gêneros animação, ficção e documentário bem representativos de todas as regiões. Neste ano, serão exibidos filmes produzidos desde o Amazonas, no norte do país, até o Paraná, no sul.

Adesão do público

Juliana comemora a receptividade do público. “Eles adoram. Eles não conhecem. Curtem e percebem o carinho com que toda equipe trabalha”.

Além disso, o projeto gera renda e mobiliza a economia local, porque contrata muita gente, como fornecedores de alimentação, carros de som, segurança, limpeza, montagem da estrutura, carregadores, assistente de produção, serviços gerais. “Eles ficam impactados, porque não conhecem o formato desses filmes brasileiros, nem a estrutura”.

O telão, por exemplo, tem 12 metros de comprimento por oito metros de altura.

Após as sessões, haverá debate sobre os filmes a plateia vai eleger o curta-metragem de que mais gostou. Além de sorteio de brindes como chocolates e camisetas, o público vai ganhar pipoca e refrigerante.

Temas

Os curtas-metragens mostram o Brasil. Os temas principais abordam questões de racismo, bullying, capacitismo, brasilidade, diversidade, territórios.

“Em uma hora, são apresentados quatro filmes rápidos e dinâmicos e o público se identifica com os atores. Prendem a atenção das pessoas. Há filmes com atriz deficiente visual, atores cadeirantes e com necessidades especiais. Mas não é nada para baixo. É lúdico, engraçado”, diz Juliana Teixeira.

O projeto não exibe filmes que tenham como temas agressividade e violência. Também não são exibidas cenas de conteúdo alcoólico ou sexual. Palavrões, como em filmes de futebol, por exemplo, são substituídos por apitos.

Nesta edição 2026 do festival gratuito de cinema, o objetivo é atrair um público de 1.600 pessoas por final de semana, o que significa um total de 16 mil pessoas nos dez locais selecionados. São disponibilizadas 400 cadeiras por sessão.

Curtas-metragens

Curtas-metragens são produções audiovisuais de menor duração em comparação aos longas. Esses filmes apresentam histórias que despertam o interesse do público ao trazer novas perspectivas e temas variados, oferecendo uma programação acessível e atrativa para toda a família.

O projeto é uma realização da Associação Caminho da Cultura, tem apoio do Instituto Light e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec RJ) e do governo fluminense.