logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Prêmio Grande Otelo 2026 destaca "Manas" e "O Agente Secreto"

Prêmio de Melhor Roteiro Original foi para o longa “Manas”
EBC
Publicado em 05/08/2026 - 15:43
Brasília
Rio de Janeiro - 05/08/2026 - Prêmio Grande Otelo no Theatro Municipal. Foto Academia brasileira de cinema.
© Academia brasileira de cinema.

Nesta terça-feira (4), ocorreu a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A premiação reconheceu o talento do audiovisual nacional, com a presença de artistas, cineastas e profissionais do setor, consagrando os principais destaques cinematográficos do último ano. 

A edição de 2026 do Prêmio Grande Otelo celebrou as produções "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e "Manas", de Marianna Brennand, como as grandes vencedoras da categoria de Melhor Longa-Metragem de Ficção, em um empate inédito. 

Além disso, o longa "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso, foi o destaque desta edição do Prêmio Grande Otelo 2026, com seis troféus. Na sequência, a produção "Manas" conquistou cinco prêmios: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Atriz Coadjuvante (Dira Paes), Melhor Direção (Marianna Brennand) e Melhor Roteiro Original. 

Brasília (DF), 01/07/2026 - A presidenta da EBC, Antonia Pellegrino, durante apresentação dos resultados do programa Brasil Digital, iniciativa que vem ampliando o acesso da população brasileira à TV pública, educativa e legislativa em sinal digital aberto e gratuito. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para Antonia Pellegrino, presidenta da EBC, uma das roteiristas do Manas, o filme é um expoente da nova safra do cinema brasileiro, reconhecido pelo público e pela crítica, no Brasil e no mundo - Foto - Marcelo Camargo/Agência Brasil.

A presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, foi premiada pela Academia Brasileira de Cinema, pelo roteiro original do filme "Manas". Pellegrino é uma das roteiristas do longa-metragem, escrito em parceria com Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides e Camila Agustini.

Para ela, "Manas" é um expoente da nova safra do cinema brasileiro, reconhecido pelo público e pela crítica, no Brasil e no mundo. "Me alegra fazer parte deste movimento glorioso do nosso audiovisual, ainda mais com Manas, um filme marcado pela presença feminina na liderança", afirma.  

Antonia Pellegrino também acrescenta que "receber o prêmio Grande Otelo de Melhor Roteiro Original, junto com os meus colegas, é uma grande honra, por se tratar o maior reconhecimento que o audiovisual brasileiro oferece ao setor". 

Prêmio Grande Otelo 

O Prêmio Grande Otelo (anteriormente chamado de Grande Prêmio do Cinema Brasileiro) é a mais importante honraria do audiovisual nacional, organizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema. Em 2026, a premiação, considerada o "Oscar do cinema brasileiro", chegou à sua 25ª edição. 

Além das produções cinematográficas, o Prêmio Grande Otelo também celebra e reconhece a excelência de profissionais, cineastas e atores de séries, contribuindo para o fortalecimento e a visibilidade da indústria audiovisual do país.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 02/06/2026 – O AGENTE SECRETO” LIDERA INDICAÇÕES AO PRÊMIO GRANDE OTELO 2026. Arte Prêmio Grande Otelo/Divulgação
Filme O Agente Secreto lidera indicações ao Prêmio Grande Otelo 2026
Edição:
Valéria Aguiar
Prêmio Grande Otelo 2026 Teatro Municipal Rio de Janeiro Manas O Agente Secreto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP)-05/08/2026 . Movimento no Metrô Linha Vermelha,no segundo dia da greve dos trens. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Usuários de trens mudam rotina por causa de greve da CPTM
qua, 05/08/2026 - 17:24
Aug 5, 2026; Montreal, QC, Canada; Joao Fonseca (BRA) reacts after scoring a point against Stefanos Tsitsipas (GRE) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images
Esportes João Fonseca supera Tsitsipas na estreia do Masters 1000 de Montreal
qua, 05/08/2026 - 17:05
São Paulo (SP)-04/08/2026 . Movimento na Estação Itaquera do Metrô/CPTM, devido a greve dos trens . Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Governo de SP diz que não haverá demissões de funcionários da CPTM
qua, 05/08/2026 - 17:01
Um menor migrante do Marrocos é escoltado por agentes de segurança espanhóis após tentar entrar em Ceuta pelo mar 1º de agosto de 2026 REUTERS/Violeta Santos Moura/Proibida Reprodução
Internacional Ceuta busca transferir menores migrantes desacompanhados para Espanha
qua, 05/08/2026 - 16:49
Rio de Janeiro - 05/08/2026 - Prêmio Grande Otelo no Theatro Municipal. Foto Academia brasileira de cinema.
Cultura Prêmio Grande Otelo 2026 destaca "Manas" e "O Agente Secreto"
qua, 05/08/2026 - 15:43
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro pede ao STF para receber os filhos no Dia dos Pais
qua, 05/08/2026 - 15:39
Ver mais seta para baixo