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Rádio Nacional ganha segundo lugar em etapa estadual do Prêmio Sebrae

Reportagem abordou crescimento do empreendedorismo entre os jovens
EBC
Publicado em 27/08/2026 - 16:21
Brasília
Rádio, microfone, Estúdio
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Rádio Nacional conquistou o segundo lugar na categoria Jornalismo em Áudio da etapa estadual do Rio de Janeiro do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026. O reconhecimento foi concedido à reportagem Número de empreendedores jovens cresceu 25% em 12 anos, da jornalista Tatiana Alves, da equipe de radiojornalismo do Rio de Janeiro.  

O resultado foi anunciado durante cerimônia realizada na noite de terça-feira (25), no Centro Cultural Veneza, no Rio de Janeiro.

O evento reuniu mais de 150 pessoas, entre jornalistas, estudantes, dirigentes e colaboradores do Sebrae Rio. Ao todo, foram 148 trabalhos inscritos e 13 produções reconhecidas, com reportagens que retratam histórias de pequenos negócios.

A reportagem da Rádio Nacional concorreu com produções de veículos como a Rádio CBN e PME News. O primeiro lugar na categoria ficou com a reportagem 15 anos da Tragédia da Região Serrana – O recomeço de quem perdeu tudo, da Rádio Roquette-Pinto, que retornou ao local afetado pela tragédia climática para buscar relatos de como empreendedores se reergueram.

A etapa do Rio de Janeiro do Prêmio Sebrae de Jornalismo reconheceu produções nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Jornalismo Universitário, além de uma finalista em Fotojornalismo. Os vencedores das categorias Áudio, Fotojornalismo, Texto e Vídeo receberam vouchers no valor de R$ 15 mil. Os segundos colocados foram contemplados com vouchers de R$ 8 mil, enquanto os terceiros colocados receberam R$ 5 mil.

Na categoria Jornalismo Universitário, o primeiro lugar recebeu uma bolsa de estudos na Escola Sebrae de Negócios e voucher de R$ 2 mil. Já os segundos e terceiros colocados receberam vouchers de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Com o encerramento da etapa estadual, os vencedores seguem agora para a etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026. Os trabalhos mais bem avaliados nessa fase avançam para a etapa nacional da premiação.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Sebrae de Jornalismo chega à 13ª edição como uma vitrine para produções jornalísticas de todo o Brasil que retratam o universo do empreendedorismo e dos pequenos negócios. Em 2026, a premiação teve número recorde de inscrições, com 3.442 trabalhos de todo o país. 

O objetivo do Prêmio é dar visibilidade aos pequenos negócios, que representam cerca de 95% dos empreendimentos formais do país e respondem por 26,5% do PIB, sendo responsáveis por cerca de 80% dos empregos formais gerados no país.

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

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Edição:
Sabrina Craide
Sebrae EBC Rádio Nacional empreendedorismo prêmio Sebrae de Jornalismo
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