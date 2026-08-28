RioFilme trabalha por mercado cinematográfico comum do Brics

O Brasil está negociando um acordo oficial de coprodução cinematográfica com a Rússia, o que permitirá o uso de políticas públicas para projetos culturais de ambos os países: “A gente espera que, no médio prazo, esse acordo se converta em realidade”.

A afirmação é de Leonardo Edde, presidente da RioFilme, empresa da prefeitura carioca. Edde se encontra no momento na Rússia, onde participa do Festival Internacional de Cinema de Moscou, até o próximo dia 31. Essa é a terceira vez que o executivo participa do festival, a convite dos organizadores.

À Agência Brasil, o presidente da RioFilme destacou, no entanto, que para que o acordo se converta em realidade é preciso estruturar o negócio antecipadamente, ou seja: entender que tipo de conteúdo tem mais potencial na união de duas culturas; que tipo de interseção há entre as audiências dos dois países, seja no cinema, na televisão ou no streaming.

“Tem toda uma preparação para que esse acordo de coprodução esteja operacional e permita a realização de negócios”.

Brics

A RioFilme já esteve também na China e na Índia. “A gente está tentando fortalecer o Brics [grupo de países criado em setembro de 2006 formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul]. Nós temos um mercado comum gigantesco e precisamos olhar mais para a gente”.

Os países-membros do Brics trabalham no setor cinematográfico e audiovisual com outras nações, nos Estados Unido, Europa, Ásia. Edde insistiu, contudo, que é preciso agora olhar para dentro do Brics.

“Principalmente na área do cinema e do audiovisual, que é que leva o softpower (capacidade de influenciação), os produtos, e vende, no melhor sentido, esses países, além de atrair turismo, consumidores para os nossos produtos. Como os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a França fizeram. É hora de a gente potencializar quem somos, como Brics”, sustentou. A mesma política está sendo desenvolvida junto aos demais integrantes do Brics.

Segundo Edde, o Brasil deve seguir trabalhando com todos os países do Brics, aproveitando esses mercados para troca de experiências, de tecnologias, e colocando as empresas em contato.

“Não é só produção audiovisual. A gente está tentando criar esse ecossistema”.

A RioFilme aposta nesse movimento para criar “quase um mercado comum Brics”, disse Edde.

O mesmo esforço está sendo realizado junto a outros países, como Colômbia e Espanha, citou. Inglaterra e França também são objeto de estabelecimento de parcerias estratégicas.

Moscou

A viagem de Leonardo Edde a Moscou faz parte do projeto Destination Rio, que compõe o plano estratégico da prefeitura carioca 2025/2028, cujo grande objetivo é gerar negócios, "que são co-produções, distribuição de conteúdo brasileiro no exterior. A gente está pensando muito em produção de propriedade intelectual e importação de serviços e produtos”.

Segundo Leonardo Edde, a meta é atrair produções estrangeiras para o Rio de Janeiro e empresas internacionais para se instalarem na capital fluminense, seja de audiovisual, de cinema e também de tecnologia.

“Todo o ecossistema que serve ao cinema. Por exemplo, inteligência artificial (IA) e outras tecnologias, além de infra-estrutura. Porque a RioFilme trabalha com todo o ecossistema”.

Edde explicou que nas viagens que faz para vários países para promover o cinema, a RioFilme promove também o ecossistema local, inclusive as oportunidades que as empresas estrangeiras têm no Rio de Janeiro, seja na parte de serviços, além de parcerias, co-produções, negócios que elas podem fazer com as empresas cariocas, ao se instalarem na cidade, além de potencializar os eventos do Rio.

“A gente tem a missão e o olhar para o ecossistema todo. Para o Rio como território. A gente não segrega as indústrias. Ao contrário. Como a indústria criativa conecta todo mundo, a gente trabalha com todos e para todos”, externou.

Em 2024, a RioFilme assinou um memorando de entendimento com a cidade de Moscou que estabeleceu o compromisso de promoção das duas cidades como destino de produções internacionais e de negócios bilaterais.

Em junho de 2026, uma delegação de Moscou participou do Rio2C, onde realizou várias conexões com empresas cariocas e deu início à aproximação entre os mercados cinematográficos russo e brasileiro.

A Rio2C é uma das mais importantes plataformas de negócios da América Latina para o audiovisual e as indústrias criativas.