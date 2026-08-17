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Cultura

Riotur abre inscrições em 24 de agosto para desfile de blocos em 2027

Carnaval de rua oficial da cidade vai começar em 16 de janeiro
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2026 - 17:15
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Foliões agitam o bloco de rua Fogo e Paixão no Largo de São Francisco, no centro do Rio (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© 31 12:06:21

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) vai abrir, no próximo dia 24, as inscrições para os blocos de rua interessados em desfilar no Carnaval 2027. O cadastramento se estenderá até o dia 24 de setembro e poderá ser feito exclusivamente pelo site riotur.prefeitura.rio.

Primeira etapa oficial para a autorização dos desfiles, o registro permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos planejem com antecedência toda a logística, segurança e infraestrutura necessárias para receber os cortejos por toda a cidade.

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, lembrou que o carnaval de rua é uma das maiores expressões da cultura carioca, e que os blocos são parte fundamental dessa história.

“A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do carnaval do Rio uma referência para o mundo”, disse Fellows.

Em 2026, mais de 400 desfiles foram autorizados. No ano que vem, o carnaval de rua carioca deverá começar no dia 16 de janeiro.

Cronograma

  • 24 de agosto a 24 de setembro: período de inscrições;
  • 25 de setembro a 15 de outubro: inscrições efetuadas serão objeto de análise dos órgãos municipais;
  • 16 e 22 de outubro: liberação, no site, do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado, para download, e período de solicitação de revisão de parecer;
  • 23 a 31 de outubro: respostas aos pedidos de revisão de parecer e liberação do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado;
  • 1º de novembro e 11 de janeiro de 2027: o representante legal do bloco deverá dirigir-se aos órgãos públicos competentes (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) para a obtenção da documentação complementar obrigatória.
  • 12 e 14 de janeiro de 2027: upload dos documentos complementares obrigatórios no site e liberação após conferência dos documentos de cadastro efetivado;
  • 15 de janeiro: o processo será finalizado, com o envio do documento de cadastro efetivado do processo.
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Edição:
Vinicius Lisboa
Carnaval carnaval de rua Bloco de Rua Rio de Janeiro Riotur
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