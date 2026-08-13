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Cultura

Rock in Rio e organização Ação da Cidadania se unem no combate à fome

Meta é doar 2 milhões de pratos de comida
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 20:03
Rio de Janeiro
Presidente da Rock World, Roberto Medina; presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel de Souza; e a diretora de Marketing do Rock in Rio e The Town, Ana Deccache no anúncio da campanha Rock in Rio e Ação da Cidadania contra a Fome. Foto: Cristina Indio do Brasil
© Cristina Indio do Brasil

O Rock in Rio e a organização Ação da Cidadania vão atuar juntos no combate à fome no país. Os presidentes da Rock World, Roberto Medina, e do conselho da Ação da Cidadania, Daniel Souza, anunciaram nesta quinta-feira (13) a parceria para a edição de 2026 do festival.

A meta da campanha, que tem como tema “Um mundo melhor é um mundo sem fome”, é atingir a doação de 2 milhões de pratos de comida. Para isso, foi divulgado um QR code para o repasse de qualquer quantia. O valor vai direto para a Ação da Cidadania. 

Há ainda o sorteio de duas entradas a cada R$ 25 dados, no total de mil ingressos.

A expectativa de Medina é que a campanha dê mais visibilidade à necessidade de combater a fome no Brasil.

“Nossa meta é 2 milhões, quero passar disso. A gente tem batido todas as metas feitas na história do Rock in Rio.”

Presidente da Rock World, Roberto Medina; presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel de Souza; e a diretora de Marketing do Rock in Rio e The Town, Ana Deccache no anúncio da campanha Rock in Rio e Ação da Cidadania contra a Fome. Foto: Cristina Indio do Brasil
Presidente da Rock World, Roberto Medina, e o presidente do conselho da Ação da Cidadania, Daniel de Souza. Foto: Cristina Indio do Brasil

Parceria 

O Rock in Rio juntou-se à Ação da Cidadania em outras campanhas de combate à fome. A primeira ocorreu em parceria com Herbert de Souza, o Betinho. Medida o conheceu depois de ter sofrido um sequestro.

A aproximação veio após a publicação de um artigo que escreveu para um jornal propondo a mobilização da sociedade e convocando as pessoas irem para as ruas contra os sequestros que se repetiam no Rio naquele momento. O chamado de Medida deu resultado.

“Betinho veio [à minha agência]. Ele foi o grande comandante, e no mês seguinte levamos 400 mil pessoas às ruas. Ali era a força de uma pessoa que inspirava confiança”, lembrou. 


Pratômetro

Ao lado da Cidade do Rock, um prato grande, o pratômetro, vai exibir, em tempo real, o número de doações recebidas e poderá ser visto perto da entrada por quem for aos shows, que começam daqui a 22 dias. 

Visibilidade

Para Daniel de Souza, a forma mais impactante e mais importante de uma parceria com o Rock in Rio é dar mais visibilidade a esta pauta mostrando, que apesar de o Brasil ter saído do mapa da fome, há muita gente que ainda sofre com insegurança alimentar.

“Há ainda 6,5 milhões de pessoas. É muita gente. Esse tambor para o Brasil e o mundo que é o Rock in Rio é fundamental para dizer que a fome existe. A cultura está fazendo a sua parte.”

Outras arrecadações

Além das doações em dinheiro, a organização receberá valores decorrentes das vendas nas lojas oficiais de camisetas que funcionarão na Cidade do Rock. 

Ficará também com a quantia arrecada no leilão de instrumentos doados por artistas que se apresentam nos shows do festival.

“Esse é o nosso papel e acho que o Rock in Rio sempre teve essa missão de bater o tambor. É o que a gente está fazendo aqui, dando a nossa contribuição."

O empresário ressaltou que o festival provoca efeitos financeiros que contribuem para o Rio. “Há um complemento disso, que é o impacto econômico na cidade de mais de R$ 3 bilhões e 30 mil empregos diretos”, destacou, ao acrescentar que o projeto todo soma mais de R$ 1 bilhão.

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Edição:
Talita Cavalcante
Rock in Rio Rio de Janeiro fome
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