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Cultura

Rock in Rio: segurança terá mais de 7 mil agentes, além de drones

Câmeras de reconhecimento facial e drones também serão utilizados
Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/08/2026 - 18:47
Rio de Janeiro
Público no evento teste do Rock in Rio 2022 na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O esquema de segurança para o Rock in Rio 2026 contará com 7.680 agentes das polícias Militar, Civil, Lei Seca e militares do Corpo de Bombeiros, em ações no entorno da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. A expectativa de público é de mais de 700 mil pessoas.

O governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta sexta-feira (28), informações relativas à segurança do evento que ocorrerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Pela primeira vez, a Secretaria de Estado de Segurança Pública vai empregar drones e câmeras com sistemas de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos.

O espaço aéreo sobre a área do evento será monitorado. A ação de drones em desacordo com as regras aplicáveis poderá resultar em responsabilização dos operadores, conforme a legislação.

Polícia Militar

A Polícia Militar mobilizará 4,5 mil agentes e contará com 177 viaturas terrestres e oito torres de observação. Para o controle de acesso e a segurança no entorno da Cidade do Rock, serão instalados seis pontos de bloqueio nas principais vias de acesso ao local.

A corporação também utilizará câmeras de monitoramento, sistemas de reconhecimento facial e identificação de placas veiculares. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel ficará instalado no BRT Parque Olímpico.

Em nota, a Polícia Militar informou que o planejamento para o Festival Rock in Rio em nada compromete a atuação da corporação em outras frentes de atuação.

“As comunidades da Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Morro do Banco e as demais da região seguirão recebendo policiamento e sendo contempladas pelas estratégias de segurança pré-definidas”. Tanto os batalhões de área quanto as forças especiais participarão desse trabalho.

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Edição:
Denise Griesinger
Rock in Rio 2026 Segurança Pública Drone Rio de Janeiro
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