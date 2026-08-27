TV Brasil estreia série documental Identidade #Transvive nesta quinta

A série documental Identidade #Transvive entra no ar na programação da TV Brasil nesta quinta (27), às 23h. Com cinco episódios de 26 minutos, a produção inédita apresenta personagens trans, travestis e transgêneros.

O seriado acompanha as jornadas de cinco pessoas que usam as redes sociais para dar visibilidade às discussões sobre diversidade de gênero. A obra cearense destaca a artista visual Rosa Luz, o youtuber Kaito Felipe, a escritora Amara Moira, o produtor cultural Ariel Nobre e a cantora Lola García.

Disponível no app TV Brasil Play, a atração Identidade #Transvive tem horário alternativo na TV Brasil. A série independente pode ser assistida na programação do canal público durante a madrugada, na faixa de 2h30.

Primeiro episódio

O destaque da edição de estreia da série Identidade #Transvive é a artista visual Rosa Luz. Rapper, performer e estudante de teoria crítica e história da arte, ela já lançou seu primeiro EP de rap e tem um canal no YouTube.

O programa de abertura do seriado acompanha o processo de gravação do EP de Rosa Luz. Enquanto revela o trabalho da artista, a produção mostra a família e os amigos de Rosa, na cena de um Distrito Federal deslocado do Plano Piloto.

Ficha técnica - Identidade #Transvive

País: Brasil

Ano: 2020

Gênero: série documental

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: 14 anos

Realização: Tardo Filmes

Direção: Mariana Nunes, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo

Produção Executiva: Luciana Vieira e Ticiana Augusto Lima

Valorização do conteúdo independente

O seriado Identidade #Transvive é um conteúdo de natureza documental em cartaz na telinha da emissora pública. A TV Brasil é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a TV Brasil ainda fomenta novos realizadores.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Identidade #Transvive - quinta, dia 27/8, às 23h, na TV Brasil

Identidade #Transvive - quinta, dia 27/8, para sexta, dia 28/8, às 2h30, na TV Brasil

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