TV Brasil estreia série documental Identidade #Transvive nesta quinta
A série documental Identidade #Transvive entra no ar na programação da TV Brasil nesta quinta (27), às 23h. Com cinco episódios de 26 minutos, a produção inédita apresenta personagens trans, travestis e transgêneros.
O seriado acompanha as jornadas de cinco pessoas que usam as redes sociais para dar visibilidade às discussões sobre diversidade de gênero. A obra cearense destaca a artista visual Rosa Luz, o youtuber Kaito Felipe, a escritora Amara Moira, o produtor cultural Ariel Nobre e a cantora Lola García.
Disponível no app TV Brasil Play, a atração Identidade #Transvive tem horário alternativo na TV Brasil. A série independente pode ser assistida na programação do canal público durante a madrugada, na faixa de 2h30.
Primeiro episódio
O destaque da edição de estreia da série Identidade #Transvive é a artista visual Rosa Luz. Rapper, performer e estudante de teoria crítica e história da arte, ela já lançou seu primeiro EP de rap e tem um canal no YouTube.
O programa de abertura do seriado acompanha o processo de gravação do EP de Rosa Luz. Enquanto revela o trabalho da artista, a produção mostra a família e os amigos de Rosa, na cena de um Distrito Federal deslocado do Plano Piloto.
- Ficha técnica - Identidade #Transvive
- País: Brasil
- Ano: 2020
- Gênero: série documental
- Duração: 26 min.
- Classificação indicativa: 14 anos
- Realização: Tardo Filmes
- Direção: Mariana Nunes, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo
- Produção Executiva: Luciana Vieira e Ticiana Augusto Lima
Valorização do conteúdo independente
O seriado Identidade #Transvive é um conteúdo de natureza documental em cartaz na telinha da emissora pública. A TV Brasil é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a TV Brasil ainda fomenta novos realizadores.
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.
Serviço
Identidade #Transvive - quinta, dia 27/8, às 23h, na TV Brasil
Identidade #Transvive - quinta, dia 27/8, para sexta, dia 28/8, às 2h30, na TV Brasil
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