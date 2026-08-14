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Cultura

Último capítulo da série "Afiadas" aborda violência digital

O episódio vai ao ar na TV Brasil, nesta sexta-feira (14), às 23h
EBC
Publicado em 14/08/2026 - 08:40
Rio de Janeiro
Brasília- DF - 05/08/2026 - Novo episódio de Afiadas debate redes sociais e segurança digital. Foto: TV Brasil.
© TV Brasil.

TV Brasil exibe nesta sexta-feira (14), às 23h, o oitavo e último episódio da série Afiadas. Com o tema segurança digital, privacidade e respeito nas relações, o capítulo Nude Vazado debate violência digital, exposição íntima sem consentimento, vergonha, julgamento moral e o tratamento desigual dado à sexualidade feminina.

No episódio, Adrielly chega ao salão vivendo uma nova fase em sua vida pessoal, o que desperta conversas entre as funcionárias sobre confiança, respeito e relações afetivas. Ao mesmo tempo, Jéssica inicia um relacionamento e se vê diante de uma situação de exposição indevida que rapidamente se espalha entre conhecidos, provocando constrangimento e abalos em sua rotina.

A partir desse acontecimento, as personagens refletem sobre privacidade, compartilhamento de informações sem autorização, julgamentos nas redes e os desafios enfrentados por vítimas de violência digital. O capítulo também destaca a importância do respeito, da responsabilidade no ambiente online e dos mecanismos de proteção contra práticas abusivas.

Sobre a série

Afiadas acompanha a rotina do salão de beleza de Dona Márcia, interpretada por Heloísa Périssé, e de suas funcionárias Adrielly, vivida por Pretha Sousa, Samantha (Carol Portes) e Jéssica, personagem de Veronica Debom. A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o dia a dia na capital federal com o celular e constrói um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e suas próprias descobertas.

Ao longo de seus episódios, a produção abordou temas contemporâneos que impactam o cotidiano das mulheres brasileiras, promovendo debates sobre cidadania, direitos, trabalho, tecnologia, meio ambiente e convivência social a partir das experiências das protagonistas.

Multiplataforma

O programa Afiadas também pode ser assistido por meio do canal do YouTube da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), além do aplicativo TV Brasil Play.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Afiadas TV Brasil EBC Empresa Brasil de Comunicação Série Audiovisual
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