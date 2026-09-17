Aos 82 anos, Leci Brandão é indicada ao Grammy Latino

Aos 82 anos, a sambista e ativista política Leci Brandão foi indicada ao Grammy Latino 2026 pelo álbum Leci Brandão - 50 Anos de Carreira. O disco concorre na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Em uma postagem no Instagram, a cantora comemorou a indicação e agradeceu o reconhecimento da Academia Latina da Gravação.

“Após todo esse tempo de caminhada, ver o nosso samba atravessar fronteiras é um presente que recebo com o coração cheio de gratidão.”

Assista ao show completo aqui:





O álbum marca o retorno da sambista à produção, já que a artista não lançava obras desde 2013.

O disco reúne composições originais com novas interpretações de clássicos do samba e da música popular.

Surgem no álbum canções de Jorge Jargão, Grupo Revelação, Elis Regina, Grupo Fundo de Quintal e muitos outros.

Trajetória

Com uma trajetória que começa nos anos 70, Leci se tornou um dos maiores nomes do samba na cultura popular. As composições da artista fazem referência a elementos do Candomblé e representam a cultura afro-brasileira, como o Olodum.

O repertório da sambista inclui sucessos como “Sonho Meu”, “Zé do Caroço” e “Deixa para lá”.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz.