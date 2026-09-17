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Cultura

Aos 82 anos, Leci Brandão é indicada ao Grammy Latino

Artista concorre na categoria melhor álbum de samba/pagode
Matheus Crobelatti*
Publicado em 17/09/2026 - 15:06
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ)24/09/2024 – A cantora Leci Brandão participa do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, apresentado por Teresa Cristina. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Aos 82 anos, a sambista e ativista política Leci Brandão foi indicada ao Grammy Latino 2026 pelo álbum Leci Brandão - 50 Anos de Carreira. O disco concorre na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Em uma postagem no Instagram, a cantora comemorou a indicação e agradeceu o reconhecimento da Academia Latina da Gravação. 

“Após todo esse tempo de caminhada, ver o nosso samba atravessar fronteiras é um presente que recebo com o coração cheio de gratidão.”

Assista ao show completo aqui:

O álbum marca o retorno da sambista à produção, já que a artista não lançava obras desde 2013.

O disco reúne composições originais com novas interpretações de clássicos do samba e da música popular. 

Surgem no álbum canções de Jorge Jargão, Grupo Revelação, Elis Regina, Grupo Fundo de Quintal e muitos outros.

Trajetória 

Com uma trajetória que começa nos anos 70, Leci se tornou um dos maiores nomes do samba na cultura popular. As composições da artista fazem referência a elementos do Candomblé e representam a cultura afro-brasileira, como o Olodum.

O repertório da sambista inclui sucessos como “Sonho Meu”, “Zé do Caroço” e “Deixa para lá”.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz.

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Edição:
Talita Cavalcante
Leci Brandão Grammy música
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