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Cultura

Caderno de Música aborda relação entre Beethoven e Napoleão

Atração da Rádio MEC mostra impacto na obra do compositor
EBC
Publicado em 26/09/2026 - 14:03
Rio de Janeiro
Um retrato de Beethoven com a partitura para a Missa Solemnis de 1820 por Joseph Karl Stieler.
© Joseph Karl Stieler/Domínio público

A Rádio MEC transmite neste domingo (27), às 12h30, uma nova edição da série Música e História, do programa Caderno de Música. A produção da emissora pública destaca a relação entre o compositor Ludwig van Beethoven e o líder francês Napoleão Bonaparte, marcada pela admiração, pela decepção e pelos conflitos das guerras napoleônicas.

O objetivo da série Música e História é explorar as fascinantes conexões entre grandes obras da música erudita e os acontecimentos políticos, sociais e culturais que transformaram o mundo ao longo dos séculos. Neste domingo, os ouvintes vão entender como o contexto da época deixou marcas na vida e na obra de Beethoven. 

Durante o programa, vão ao ar trechos de composições de Beethoven que ilustram a influência dos acontecimentos e da relação entre o músico e o estadista nas peças. São elas a Sinfonia número 3 em mi bemol maior, opus 55 "Eroica", com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan; a marcha fúnebre, segundo movimento da Sinfonia número 3 – Eroica, novamente com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan; a Sonata número 26 em mi bemol maior "Les Adieux" (o adeus), com o pianista Gerhard Oppitz e a “A Vitória de Wellington”, Op. 91, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan.

Sobre o Caderno de Música

Programa que desvenda o universo musical, se propondo a explicar ao ouvinte o que é uma sonata, uma sinfonia, um concerto, spalla, allegro, moderato e os diversos termos da linguagem musical. Aborda os gêneros, formas e formatos do mundo da música clássica, através da audição de trechos musicais e da realização de entrevistas especiais.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radiomec.ebc.com.br 

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

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Edição:
Vinicius Lisboa
Rádio MEC Rádios EBC EBC Beethoven música clássica
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