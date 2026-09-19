Caderno de Música lembra 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich
O Caderno de Música da Rádio MEC neste domingo (20), às 12h30, lembra os 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich (1906 - 1975), um dos principais compositores do século XX.
O programa destaca a história e obras que revelam diferentes aspectos da produção do músico, cuja trajetória esteve profundamente ligada às transformações políticas e culturais da União Soviética.
Nascido em São Petersburgo, em 25 de setembro de 1906, Shostakovich viveu praticamente toda a sua vida sob o regime soviético. Sua música acompanhou, de maneira complexa e muitas vezes contraditória, as profundas transformações políticas e culturais de seu país.
Ao longo do programa Caderno de Música, os ouvintes vão conferir trechos de obras de Dmitri Shostakovich: Sinfonia número 1, com a Orquestra Sinfônica de Cincinnati, sob a regência de Jesús López-Cobos; Sinfonia número 5, com a Orquestra Filarmônica de Leningrado, sob a regência de Yevgeny Mravinsky; e Suíte para Orquestra de Jazz nº 2, com a Orquestra Real do Concertgebouw, sob a regência de Riccardo Chailly.
Sobre o Caderno de Música
O programa desvenda o universo musical, se propondo a explicar ao ouvinte o que é uma sonata, uma sinfonia, um concerto, spalla, allegro, moderato e os diversos termos da linguagem musical.
Aborda os gêneros, formas e formatos do mundo da música clássica, através da audição de trechos musicais e da realização de entrevistas especiais.
Sobre a Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Serviço
Caderno de Música - 130 anos de Dmitri Shostakovitch - domingo, dia 20/09, às 12h30, na Rádio MEC FM
Rádio MEC na internet e nas redes sociais
Site: https://radiomec.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radiomec
Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec
YouTube: https://www.youtube.com/radiomec
Facebook: https://www.facebook.com/radiomec
X: https://x.com/radiomec
WhatsApp: (21) 99710-0537
Como sintonizar a Rádio MEC
Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS