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Cultura

Cena Musical, da TV Brasil, apresenta show exclusivo de Áurea Martins

Senhora das Folhas faz homenagem ao poder curador feminino
TV Brasil
Publicado em 01/09/2026 - 08:48
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2025 - Áurea Martins nos jardins do Palácio do Catete. A cantora Áurea Martins comemora 85 anos de vida e se mantém ativa, e tendo reconhecimento para os mais de 50 anos de carreira. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A cantora Áurea Martins apresenta, nesta terça-feira (1º),  o show inédito "Senhora das Folhas" que a TV Brasil exibe em novo horário, às 22h30, no programa Cena Musical. O espetáculo tem a participação especial de André Gabeh nos vocais.

A apresentação exclusiva de obras do álbum homônimo faz uma homenagem ao poder curador feminino presente nas tradições das rezadeiras e benzedeiras. O conteúdo fica disponível no app TV Brasil Play e no Youtube do canal.

O repertório reúne benditos, cantos indígenas, cocos de roda e sambas, além de músicas como A Rezadeira, de Projota, e Me Curar de Mim, de Flaira Ferro. A performance traz ainda composições de personalidades como Arlindo Cruz, Pedro Luís e Socorro Lira.

Com sensibilidade e potência, a produção apresentada pela veterana, de 86 anos, na telinha do canal público celebra os saberes ancestrais, a espiritualidade e a força do sagrado feminino presentes na cultura popular brasileira. A atração exclusiva foi gravada em julho no palco do Espaço Cultural BNDES.

A apresentação ainda reúne uma banda formada pelos artistas Lui Coimbra (violoncelo, violão, rabeca e charango), Tuca Alves (viola e guitarra), Marcos Suzano (pandeiro e percussão) e Pedro Aune (contrabaixo).

Natural da zona oeste do Rio de Janeiro, Áldima Pereira dos Santos, conhecida como Áurea Martins, ganhou esse nome artístico do ator Paulo Gracindo quando atuava em programas de auditório da Rádio Nacional, na década de 1960.

O programa, comandado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, tem direção de Waldecir de Oliveira. Na nova temporada, o Cena Musical traz depoimentos dos convidados e bastidores das gravações. A sequência reúne shows de astros como Marcos Sacramento e Roberto Menescal, entre outros nomes do cancioneiro nacional.

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. Os shows podem ser acompanhados no app TV Brasil Play e no Youtube da emissora pública.

A produção com janela semanal traz espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros. Waldecir de Oliveira faz a direção artística do programa.

"Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", afirma Bia. 

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. "Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário. O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público", completa.

Diretor artístico da atração, Waldecir de Oliveira explica a proposta da nova temporada. "O Cena Musical reafirma sua importância como espaço plural e necessário para a música brasileira. O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos", afirma.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, no site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

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