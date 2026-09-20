logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Cine Inclusão 60+ traz filmes dedicados ao debate sobre envelhecimento

Mostra gratuita recebe público em São Paulo, Campinas e Santos
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/09/2026 - 18:09
São Paulo
Brasília (DF), 20/09/2026 - Cine Inclusão 60+ apresenta 21 filmes dedicados ao debate sobre envelhecimento e representatividade. Cena do filme Mulher Papaya. Foto:
© Cine60+/Divulgação

Único festival audiovisual do país dedicado ao público idoso e acima dos 60 anos, o Festival Cine Inclusão 60+ teve início neste domingo (20). O evento é gratuito e segue até o dia 27 de setembro nas cidades de São Paulo, Campinas e em Santos.

Voltado ao debate sobre o envelhecimento, o etarismo e a representatividade, o festival chega à sua sexta edição apresentando 21 produções nacionais e internacionais. São obras que valorizam pessoas idosas como seu tema central, seja como protagonistas ou como criadoras. A seleção deste ano reúne filmes produzidos no Brasil, além de curtas realizados no Reino Unido, Japão, Índia, Peru, Argentina e Estados Unidos.

O recorte apresenta diferentes perspectivas culturais sobre o envelhecimento e aborda experiências relacionadas a desejos, conflitos, afetos, autonomia e relações sociais.

Entre os filmes que serão apresentados no evento está Mulher Papaya, de Camila Tarifa, curta que conquistou os prêmios de melhor roteiro e de melhor filme pelo júri da crítica do Festival de Gramado.

Entre as novidades deste ano está a realização de um fórum especial, que foi chamado de Brasil 60+ sob a Ótica das Mulheres do Audiovisual. A iniciativa parte do crescimento da população com 60 anos ou mais para discutir seus impactos no setor, incluindo novos públicos, mercado de trabalho, permanência e reconhecimento profissional, desigualdades e formas de representação do envelhecimento.

Mais informações sobre o festival e a programação podem ser conferidos no site do evento

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 10/09/2026 - O Cine Brasília recebe o 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Longa de André Novais vence o Festival de Brasília de Cinema
Brasília (DF), 22/02/2026 - Cena do filme Feito Pipa. Foto: Paris Filmes/Divulgação
Diretor de Feito Pipa destaca relações familiares como centro da obra
Rio de Janeiro (RJ)24/09/2024 – A cantora Leci Brandão participa do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, apresentado por Teresa Cristina. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Aos 82 anos, Leci Brandão é indicada ao Grammy Latino
Edição:
Amanda Cieglinski
Cinema Envelhecimento etarismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
dom, 20/09/2026 - 18:15
Brasília (DF), 20/09/2026 - Cine Inclusão 60+ apresenta 21 filmes dedicados ao debate sobre envelhecimento e representatividade. Cena do filme Mulher Papaya. Foto:
Cultura Cine Inclusão 60+ traz filmes dedicados ao debate sobre envelhecimento
dom, 20/09/2026 - 18:09
Brasília (DF), 10/09/2026 - O Cine Brasília recebe o 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Longa de André Novais vence o Festival de Brasília de Cinema
dom, 20/09/2026 - 16:40
2026.09.20 – Copa do Mundo de Ginástica Artística – Szombathely, Hungria – O Brasil conquistou cinco medalhas no último dia de finais da competição. Flávia Saraiva foi ouro na trave e prata no solo; Arthur Nory conquistou o ouro na barra fixa; Rebeca Andrade ficou com a prata na trave; e Lorrane Oliveira levou o bronze no solo.. Foto: CBG/Divulgação
Esportes Brasil fecha Copa do Mundo de ginástica com mais cinco pódios
dom, 20/09/2026 - 16:03
Members of a local electoral commission empty a ballot box before counting votes after the closure of a polling station, located in a cultural centre decorated with a mosaic depicting Soviet state founder Vladimir Lenin, on the final day of Russia's three-day parliamentary election in the town of Podolsk near Moscow, Russia, September 20, 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov
Internacional Rússia relata ataques cibernéticos ao sistema eleitoral
dom, 20/09/2026 - 15:53
Rio de Janeiro (RJ), 20/09/2026 - O Vasco é campeão do Brasileirão Feminino Série A2 em cima do time Itabirito (MG). Foto: João Gabriel Alves/Vasco da Gama
Esportes Vasco é campeão do Brasileirão A2 Feminino
dom, 20/09/2026 - 15:48
Ver mais seta para baixo