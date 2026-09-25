Coletivos de teatro terão programação gratuita em 18 cidades de SP

Pelo menos 20 grupos e coletivos de teatro de 18 cidades paulistas participam em outubro e novembro da Mostra Regional de 2026 do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT).

Com apresentações gratuitas, os grupos exibem os trabalhos desenvolvidos ao longo do processo de orientação artística das Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (CULTSP PRO).

Programação

A programação começa em Lençóis Paulista, com o grupo Aloá, que apresenta Lençóis em Retalhos nos dias 1 e 2 de outubro.

No dia 3 de outubro, o Hysteria – Coletivo Teatral, de São Caetano do Sul, apresenta MPB – Mulheres Problemáticas Brasileiras, enquanto a Vidraça Cia. de Teatro, de Mogi Mirim, leva ao público Às Voltas de Malala.

No dia 10 de outubro, a Cia. Teatral Filosofia de Coxia, de Santo André, apresenta Desejo – A partir da obra de Luís Alberto de Abreu.

No dia 17 de outubro, a programação passa por Cubatão e Tupã. A Cia. Teatro Vinho & Alma apresenta Clownbaret dos Horrores, em Cubatão, enquanto o Grupo Ágape de Teatro realiza, em Tupã, Não foram... mas os intervalos são constantes.

O Coletivo Transmutação, de São José do Rio Preto, apresenta Lendas Ribeirinhas, no dia 20 de outubro, e o Grupo Taetro de Teatro, de Santos, apresenta O Homem da Flor na Boca, de Luigi Pirandello, no dia 23 de outubro.

Cinco municípios recebem atividades no dia 24 de outubro: em Jarinu, a Cia. Entre Arte apresenta Corpos em Trânsito. Em Paraguaçu Paulista, a Cia. Bambolina leva ao público A Galinha Sumiu!. O Coletivo Corpa apresenta Espirais, em São Sebastião; o Grupo Terceiro Andar participa da programação em Birigui; e a Viva Arte Cia de Teatro apresenta Quase Prontos, em Teodoro Sampaio.

A programação segue no dia 25 de outubro, em Mauá, com um ensaio aberto do Coletivo Deforme. No dia 26 de outubro, o Amontoado Tatu Come De Tudo apresenta Manduka: Às Margens, em Tatuí.

O dia 31 de outubro concentra cinco apresentações. Em Guaratinguetá, a Cia. Ziriguidum apresenta Caminhos Cruzados. Em Valinhos, Circos e Contos leva ao público O Menino e a Girafa. A Cia. Três Cabeças, de Santo André, apresenta PAPÉIS. Na capital paulista, o Coletivo Estilha apresenta Também o céu e o Grupo Mascherati leva ao público O Rumor do Mar.

Formação

O PQT foi criado em 1997 para dar orientação artística a grupos teatrais do interior e do litoral do estado. Os grupos são acompanhados por orientadores que auxiliam o desenvolvimento dos processos criativos e montagem de espetáculos.

Já as escolas do CULTSP PRO são voltadas à formação e qualificação do setor cultural e criativo. Elas oferecem formações em seis temáticas, abrangendo diferentes áreas da cultura e da economia criativa nas artes cênicas, produção musical, cenografia, curadoria, gestão de museus, audiovisual, games, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e empreendedorismo cultural.