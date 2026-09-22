logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Conceição Evaristo é homenageada do CineBH

Escritora protagoniza o longa Se Eu Fosse Vivo…Vivia
Iara Balduíno - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 08:48
Brasília
Paraty (RJ), 24/07/2026 - As escitoras Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz lançam o livro Escreviventes durante a 24ª Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma das mais importantes autoras da literatura brasileira contemporânea, Conceição Evaristo faz, aos 79 anos, sua estreia como atriz. Ela é protagonista do longa do diretor André Novais Oliveira Se Eu Fosse Vivo… Vivia, filme de abertura da 20º Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. O festival começa nesta terça-feira (22) e vai até o dia 27 de setembro.

No longa, Evaristo interpreta Jacira, uma mulher aposentada que compartilha com o marido, Gilberto, a rotina doméstica, os cuidados com a saúde, as conversas e os pequenos prazeres da vida. O filme acompanha a rotina desse casal por cinco décadas, desde a juventude. A vida do casal, porém, muda quando Jacira adoece e é internada. O filme ganhou o Troféu Candango de melhor longa-metragem pelo júri oficial da 59ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Além de estrear o filme de abertura da mostra, Conceição Evaristo será uma das homenageadas do festival e receberá o Troféu Horizonte. A coordenadora-geral do CineBH, Raquel Hallak, afirma que a homenagem é um forma de destacar a trajetória da escritora na literatura e a chegada dela ao mundo do cinema.

“É também mostrar a transversalidade do audiovisual e as suas conexões com o cinema e a música”, diz.

Cinema latino-americano

A edição deste ano do CineBH discute o futuro do cinema latino-americano.

“A ideia é fazer a pergunta de forma aberta: que histórias estamos contando? Que histórias queremos contar? Qual o futuro do cinema na América Latina?” indaga Raquel Hallak.

Além de Conceição Evaristo, a mostra homenageia a cineasta paraguaia Paz Encina. Nascida em Assunção em 1971, Encina começou a fazer audiovisual nos anos 1990 em um país de produção historicamente descontínua e sucessivos períodos autoritários. Mesmo assim, conseguiu fazer seus filmes circularem internacionalmente. As obras dela têm, quase sempre, uma temática que envolve a história do Paraguai.

A programação completa da mostra está no site do festival. 

Relacionadas
Brasília (DF), 10/09/2026 - O Cine Brasília recebe o 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Longa de André Novais vence o Festival de Brasília de Cinema
Paraty (RJ), 24/07/2026 - As escitoras Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz lançam o livro Escreviventes durante a 24ª Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Livro Escreviventes celebra Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz
Brasília (DF), 17/09/2026 - Pesquisa mostra desafio de cineastas indígenas para financiar filmes. Foto: Aldeia Kwaruja/Divulgação
Pesquisa mostra desafio de cineastas indígenas para financiar filmes
Edição:
Graça Adjuto
CineBH Cinema Festival Conceição Evaristo Homenagem
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Ata do Copom atribui corte da Selic à desaceleração da economia
ter, 22/09/2026 - 10:05
Rio Taquari já atingiu mais da metado do acumulado previsto para o mês. • Prefeitura de Lajeado/ Divulgação
Meio Ambiente Defesa Civil alerta para risco muito alto de inundação do Taquari
ter, 22/09/2026 - 09:40
CCTV footage shows attacker near scene of shooting outside school in Turkey. Foto: Keyframe/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia
ter, 22/09/2026 - 09:37
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) 
ter, 22/09/2026 - 09:08
O músico Dilermando Reis. Foto: Wikipédia/Divulgação
Cultura Violonista Dilermando Reis faria 110 anos hoje
ter, 22/09/2026 - 09:02
Brasília (DF), 02/05/2026 - Chuvas no Rio Grande do Sul Foto: Defesa Civil-RS
Meio Ambiente Previsão é de chuvas nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste
ter, 22/09/2026 - 08:57
Ver mais seta para baixo