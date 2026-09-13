Conversa com o Autor, na Rádio MEC, será com Itamar Vieira Junior
A Rádio MEC apresenta neste domingo (13), às 12h30, mais uma edição especial do Conversa com o Autor gravada diretamente da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2026). Comandada por Katy Navarro, a atração traz uma entrevista com Itamar Vieira Junior, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea que transforma histórias marcadas pela memória, pela ancestralidade e pelas desigualdades sociais em obras de grande força literária.
Nascido em Salvador, o escritor é geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos, formação que vai de encontro com sua escrita sensível e conectada às realidades do povo brasileiro. Vencedor dos prestigiados prêmios LeYa, Oceanos e Jabuti, Itamar tornou-se um dos autores nacionais mais traduzidos e lidos no Brasil e no exterior.
No programa ele conta sobre a forma como escreve e de onde vem a inspiração para suas histórias que ele, à princípio, não imaginava que fariam sucesso. Sua trajetória literária inclui os livros de contos Dias, A Oração do Carrasco, Doramar ou a Odisseia: Histórias, além dos romances Torto Arado, fenômeno editorial que ultrapassou um milhão de exemplares vendidos; Salvar o Fogo e Coração sem Medo, que encerra a chamada Trilogia da Terra. Também publicou o livro infantil Chupim, ampliando sua produção para diferentes públicos.
Autor
Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, são quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década.
Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.
Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Serviço
Conversa com o Autor - Entrevista Itamar Vieira Junior - domingo, dia 13/9, às 12h30, na Rádio MEC AM
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Como sintonizar a Rádio MEC
- Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
- Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
- Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
- Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
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