logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Festival de cinema fantástico estreia com homenagem a Liz Marins

CineFantasy apresentará 70 filmes de 24 países e territórios
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2026 - 18:09
São Paulo
São Paulo (SP), 26/08/2026. - Festival de Cinema Fantástico em SP. Foto: MIS/Divulgação
© MIS/Divulgação

Há 25 anos, Liz Marins criou a personagem Liz Vamp, um ícone do cinema e da televisão brasileira. Assim como o pai,  José Mojica Marins, o Zé do Caixão, a atriz ganhou reconhecimento por explorar o cinema fantástico, gênero que engloba horror, ficção científica, contos e lendas.

A trajetória de Liz será celebrada na 17ª edição do CineFantasy. O Festival Internacional de Cinema Fantástico começa nesta terça-feira (1º) em São Paulo e vai até dia 6 de setembro, com 70 filmes de 24 países e territórios.

O festival apresenta curtas e longas-metragens nacionais, latino-americanos e de outros continentes que serão exibidos pela primeira vez na capital paulista. Os filmes são distribuídos entre as mostras Animação Fantástica, Brasil Fantástico, Estudante, Fantasia, FantasTeen, Ficção Científica e Horror.

O diretor e idealizador do CineFantasy, Eduardo Santana, destaca que o evento se propõe a ser uma porta de entrada para que filmes de novos cineastas encontrem visibilidade.

Diferentemente das edições anteriores, nas quais o festival acontecia em apenas um local, desta vez, o a organização levará o evento ao Museu da Imagem e do Som, ao Cine Olido, ao Centro de Formação Cidade Tiradentes e para 26 Centros de Educação Unificados (CEUs). Os filmes também serão exibidos nas plataformas de streaming gratuitas DarkFlix+ e SpCine Play.

A decisão partiu das necessidades do público, que relatava sentir dificuldade para se locomover até o local do evento, que geralmente acontecia no Centro. “São Paulo é uma cidade grande, com uma extensão territorial enorme e problemas de locomoção”, diz Eduardo Santana.

Além da exibição de filmes, o festival também sedia mostras competitivas, com categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro. A premiação será feita na sessão de encerramento do evento, no MIS, com o troféu José Mujica/CineFantasy para os melhores títulos.

O Melhor Curta-Metragem e o Melhor Longa-Metragem recebem a indicação do CineFantasy para a Fantlatam – Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico, um dos maiores festivais do gênero fantástico.

São Paulo (SP), 26/08/2026. - Festival de Cinema Fantástico em SP. Foto: MIS/Divulgação
Festival de Cinema Fantástico em SP - MIS/Divulgação

Programação

A sessão de abertura do festival conta com a première brasileira do documentário Occupy Cannes, dirigida por Lily-Hayes Kaufman, e a exibição de Lúmen, curta brasileiro de Marcos DeBrito.

Lúmen nasceu dentro da Oficina de Cinema da 16ª edição e retorna agora ao festival como obra finalizada, aproximando formação, criação e exibição. O curta foi criado por 30 participantes, que tiveram que desenvolver e produzir um filme do zero em apenas um dia. O filme estreou na Índia, ganhou diversos prêmios e passou por vários festivais internacionais e nacionais.

Já o documentário Occupy Cannes, de Lily-Hayes Kaufman, retrata a ação promovida por Lloyd Kaufman e a equipe da Troma durante o Festival de Cannes de 2013. O filme documenta a trajetória da produtora no mercado de filmes do Festival de Cannes desde 1974, mostrando as dificuldades de competir com os grandes estúdios usando apenas voluntários fantasiados e cartazes na rua.

A Troma é uma das principais produtoras independentes do mundo, ativa desde a década de 1970. “A produtora serviu de celeiro para grandes nomes, como Samuel L. Jackson e os criadores de South Park”, explica o diretor do festival.

Na mostra competitiva de Longas-Metragens Nacionais, o público poderá conferir duas estreias mundiais de produções brasileiras. Sob a direção de Roger Elarrat, Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista conduz os espectadores à Amazônia em uma trama fascinante de horror e realismo fantástico.

O Retrato de Sarah, de Leonardo Costa, explora o horror por meio da obsessão, da frustração e do processo de criação artística, narrando a história de uma jovem artista que começa a converter seus próprios compradores em arte. Ambos os títulos contarão com exibições seguidas de encontros com elenco, diretores e integrantes das equipes de produção.

A seleção internacional destaca a estreia mundial do longa norte-americano Sangrar (Bleed), dirigido por Dawson Doupé, Ryder Doupé e Tadeaš Tapper. A trama acompanha uma família em crise que, em plena noite de Halloween, tem a rotina abalada pela chegada de um parente distante ensanguentado após a prática de um crime brutal. A exibição contará com a presença de um dos diretores.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Tiradentes (MG), 29/08/2026 – O chef Vitor Martins apresenta o torresmo de rolo do Bar do Zezé no Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, em sua 29ª edição. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Festival em Tiradentes celebra laços da cozinha mineira com Portugal
Rio de Janeiro (RJ), 10/09/2023 – Público durante o último dia da 20ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, no Riocentro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Bienal do Livro tem novo projeto para incentivar leitura no Brasil
Brasília/DF, 12/07/2023, A jornalista Mara Régia di Perna, da Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação - EBC. Foto: Arquivo Pessoal
Viva Maria: Rádio Nacional da Amazônia completa 49 anos
Edição:
Aline Leal
cinefantasy Cinema Zé do Caixão Liz Marins cinema fantástico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 01/09/2026 - Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.357, de 2026, que permite que o ministro da Fazenda altere as alíquotas de imposto de importação para remessas postais internacionais, também conhecido como
Política Ajustes no texto adiam votação da MP da "taxa das blusinhas"
ter, 01/09/2026 - 18:48
Fachada TRF1
Justiça Desembargador mantém cobrança de imposto de exportação de petróleo
ter, 01/09/2026 - 18:24
Ferrari homenageia Michael Schumacher com pintura especial no carro que disputará GP de Monza - em 01/09/2026
Esportes Ferrari celebra 1ª vitória de Michael Schumacher em Monza há 30 anos
ter, 01/09/2026 - 18:15
São Paulo (SP), 26/08/2026. - Festival de Cinema Fantástico em SP. Foto: MIS/Divulgação
Cultura Festival de cinema fantástico estreia com homenagem a Liz Marins
ter, 01/09/2026 - 18:09
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Dias Toffoli libera campanha de Renan Santos pela internet
ter, 01/09/2026 - 18:04
Operários reformam telhado de imóvel em obras no Centro do Rio.
Economia Orçamento de 2027 prevê R$ 133,8 bilhões em investimentos
ter, 01/09/2026 - 17:53
Ver mais seta para baixo