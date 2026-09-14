Show da final foi remarcado para 12 de dezembro

O 17º Festival de Música Rádio Nacional apresenta novo cronograma para a edição de 2026. Com a reorganização das datas, o show da final, que coroa a trajetória dos artistas selecionados ao longo da edição, foi remarcado para 12 de dezembro, na Caixa Cultural Brasília.

A partir de 30 de setembro, as 50 músicas semifinalistas passam a ser executadas na programação da Rádio Nacional e entram em votação pela internet. Essa etapa segue até 29 de novembro.

Em seguida, entre 30 de novembro e 11 de dezembro, as 10 músicas finalistas serão veiculadas na programação da emissora e participarão de uma nova fase de votação online.

A final do Festival será realizada em 12 de dezembro, na Caixa Cultural Brasília, com apresentação dos artistas finalistas e anúncio dos vencedores da edição.

As categorias contempladas são Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Recorde de inscrições

O 17º Festival de Música Rádio Nacional encerrou as inscrições deste ano com 1.512 músicas de todo o país. O número representa um novo recorde da iniciativa e supera a marca registrada em 2025. Em comparação com a edição anterior, foram 444 músicas a mais, um crescimento aproximado de 42%.

O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço para novos talentos e para a diversidade da produção musical brasileira.

Os finalistas em cada categoria receberão certificados de participação, e os vencedores ganharão troféus.

Novo cronograma

30 de setembro a 29 de novembro de 2026

Execução das 50 músicas semifinalistas na programação da Rádio Nacional e votação pela internet

30 de novembro a 11 de dezembro de 2026

Execução das 10 músicas finalistas na programação da Rádio Nacional e votação pela internet

12 de dezembro de 2026

Show da final do Festival de Música Rádio Nacional, na Caixa Cultural Brasília

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