logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Inscrições para disputar Conselho de Política Cultural vão até dia 22

Eleição definirá representantes da sociedade civil
Agência Brasil
Publicado em 04/09/2026 - 12:52
Brasília
A Câmara dos Deputados realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Bumba Meu Boi.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Interessados em concorrer a uma vaga no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) têm até o dia de 22 de setembro para se inscrever no processo. Os representantes da sociedade civil eleitos exercerão mandato de 2026 a 2029 e contribuirão para formulação, acompanhamento e avaliação de políticas para o setor no Brasil.

As inscrições destinam-se a artistas, produtores culturais, pesquisadores e devem ser feitas pela plataforma Vota Cultura, com autenticação pela conta Gov.br. A participação está aberta nas modalidades eleitor e candidato. A votação também ocorrerá pela internet, entre os dias 11 e 15 de novembro.

>>O edital completo está disponível aqui.<<

Participação social 

Por meio da eleição, diferentes segmentos, áreas e territórios podem participar do debate e levar ao âmbito nacional experiências, demandas e prioridades.

O Conselho é formado por 21 Colegiados Nacionais de Participação Social, que representam diferentes áreas e segmentos culturais. Cada colegiado poderá eleger até 14 representantes titulares e 14 suplentes da sociedade civil. 

O processo eleitoral também prevê mecanismos para ampliar a diversidade e a representatividade do Conselho. As regras asseguram a representação das cinco macrorregiões brasileiras, participação mínima de 50% de mulheres e ações afirmativas para pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência.

Perfil

Podem votar aqueles que tiverem pelo menos 16 anos e comprovar, no mínimo, um ano de atuação, vínculo ou pesquisa na área do colegiado escolhido.

Para se candidatar, é preciso ter 18 anos completos, residir no Brasil e comprovar pelo menos três anos de atuação na área cultural correspondente.

Mais informações e dúvidas podem ser enviadas para vota.cnpc@cultura.gov.br.

Relacionadas
Secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, dá posse aos 36 novos membros do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC)
Tomam posse 36 membros do Conselho Nacional de Política Cultural
Logo da Agência Brasil
Rede quer cadeira de gênero no Conselho Nacional de Política Cultural
Edição:
Talita Cavalcante
Ministério da Cultura eleição Participação Social
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 30/06/2026. - Ato pelo fim da escala 6x1, na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Política Sindicatos prometem pressionar Senado para votar 6x1 antes da eleição
sex, 04/09/2026 - 13:44
A Câmara dos Deputados realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Bumba Meu Boi.
Cultura Inscrições para disputar Conselho de Política Cultural vão até dia 22
sex, 04/09/2026 - 12:52
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça PF afirma que Castro recebeu adega, mansão e caviar para ajudar Refit
sex, 04/09/2026 - 12:44
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Geral SP: laudo descarta suicídio e diz que policial Gisele foi assassinada
sex, 04/09/2026 - 12:40
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Fachin dá 5 dias para Mendonça e Gonet responderem acusação de Moraes
sex, 04/09/2026 - 11:08
14/05/2026 - Belterra - Floresta Nacional do Tapajós - Pará - Na comunidade de Piquiatuba, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, Elton Vasconcelos criou um negócio que une culinária regional, turismo de experiência e desenvolvimento comunitário. A Casa do Eltom virou referência para visitantes que buscam viver a Amazônia real: sabores locais, trilhas, hospitalidade e conexão com a floresta. E é exemplo vivo do turismo de base comunitária. O empreendimento agora amplia sua atuação com passeios turísticos e hospedagem, incluindo a implantação de chalés após conseguir aporte de R$ 200 mil de investidores e alta demanda já na fase inicial. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Fazenda autoriza crédito de US$ 1 bilhão do BID para Eco Invest Brasil
sex, 04/09/2026 - 10:32
Ver mais seta para baixo