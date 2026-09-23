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Cultura

Jazz Livre, da Rádio MEC, destaca centenário de John Coltrane

Saxofonista norte-americano deixou ampla produção
Rádio MEC
Publicado em 23/09/2026 - 07:13
Brasília
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

No dia em que o saxofonista e compositor norte-americano John Coltrane (1926 - 1967) completaria 100 anos, o programa Jazz Livre presta homenagem a ele, um dos mais importantes jazzistas de todos os tempos. Com apresentação de Sidney Ferreira, a atração inédita vai ao ar nesta quarta-feira (23), às 21h, na Rádio MEC

Com extensa produção de diferentes vertentes do jazz, John Coltrane deixou uma obra que se tornou um marco para o saxofone na música contemporânea. Gênio que buscou criar uma nova linguagem espiritual por meio do som, Coltrane acreditava no poder transcendental e na capacidade mística da música.

Sua atuação principal se deu entre 1955 e 1967, período no qual o artista renovou o ritmo jazzístico e marcou intensamente diversas gerações musicais. John compôs pelo menos 50 obras nessa fase mais criativa.

Durante o programa Jazz Livre, os ouvintes vão conhecer destaques da trajetória musical de Coltrane e conferir um seleto repertório de autoria e interpretação do homenageado: Blue Train, Equinox, Giant Steps, A Love Supreme (parte 1 - Acknowledgement), e Compassion. Também será transmitida a música My Favorite Things, composta por Oscar Hammerstein II e Richard Rodgers, interpretada por John Coltrane

Sobre o Jazz Livre

Atração diária da Rádio MEC, no ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem uma hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade de interagir por meio do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana. Carlos Senna é o gerente executivo de rádio.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte, na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

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