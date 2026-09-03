logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Lavagem de Madeleine exalta cultura afro-brasileira em Paris

Patrimônio Imaterial da França, evento ocorre de 10 a 13/9
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 15:05
Rio de Janeiro
PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
© Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine

Cerca de 60 mil pessoas devem participar este ano da 25ª edição da Lavagem de Madeleine – um dos maiores encontros da cultura afro-brasileira na Europa. Brasileiros, franceses e turistas de todo o mundo se encontrarão, entre os dias 10 e 13 deste mês, em Paris. 

A expectativa é do criador do evento, Roberto Chaves, o Robertinho, como é chamado o multiartista negro, queer, andrógino e de Candomblé. Nascido em Santo Amaro da Purificação (BA), ele vive desde 1990 na França, onde divulga a cultura brasileira e afro-brasileira.

Patrimônio Imaterial da França, a Lavagem de Madeleine faz parte do calendário oficial da capital francesa e conta com apoio da prefeitura local e da Secretaria de Turismo da Bahia, além de patrocínio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

O evento integra também a Rota dos Escravizados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), roteiro cultural internacional que conecta locais relacionados à história da escravidão e busca preservar a memória desse período.

Origem
 

PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
Público reunido nas escadarias da Igreja de la Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine

Robertinho conta que a ideia de promover a lavagem da escadaria de uma igreja em Paris, inspirada na Lavagem da Igreja do Bonfim, de Salvador (BA), surgiu em 1998, na Basílica do Sacré-Cœur, em Montmartre, aproveitando a Copa do Mundo de Futebol na França para divulgar o Brasil.

“Eu estava querendo trazer o Brasil para perto de mim, matar o meu ‘banzo’, as saudades da família, dos amigos, trazer a cultura, e pensei em fazer um evento da Bahia que eu tinha sabedoria. Um evento de branco, com pai de santo, tambores, um evento afro.”

Um dia, passando em frente à Igreja de la Madeleine, Roberto Chaves resolveu conversar com o padre encarregado da administração e descobriu que ele já havia visitado a Bahia e conhecia seu povo. 

A partir dali, a Lavagem de Madeleine ocorreu ganhou proporção maior a cada ano. “Ano passado, foram 60 mil seguidores”. O cortejo da edição 2025 foi puxado pelo grupo Olodum.

Importância

Robertinho considera que a Lavagem de Madeleine é de grande relevância para o Brasil e para a cultura afro-brasileira. 

“A Lavagem mostra que o Brasil tem culinária, tem cultura, capoeira, dança”, disse. “Tem maracatu, samba de roda, afoxé, várias alas representando os estados brasileiros. É um festival da cultura brasileira”, acrescentou.

Roteiro
 

PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
Cerca de 60 mil pessoas devem participar este ano. Estimativa é do criador do evento, Robertinho, ao centro  - Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine

A exposição fotográfica Três Olhares, em homenagem aos 25 anos da lavagem, abrirá o evento no dia 10/9, na Embaixada do Brasil na França. Nos dias 11 e 12 de setembro haverá workshop de dança afro-brasileira. 

O cortejo é o ponto alto da Lavagem de Madeleine. Mais de 700 artistas vão ocupar as ruas de Paris, no dia 13, apresentando a cultura afro-brasileira. Este ano, a cantora Mariene de Castro e Robertinho Chaves comandarão o trio elétrico, que terá participações dos artistas Jau, Gildaa e Lorena Pires.

“São 15 grupos folclóricos afros que desfilarão no cortejo”. Participam também grupos de percussão, samba, maracatu, capoeira, além da ala de baianas.

A concentração será na Place de la République. Dali, o cortejo seguirá até a Igreja de La Madeleine, onde ocorrerá a tradicional lavagem simbólica das escadarias pelas baianas, em uma cerimônia marcada pelo diálogo entre diferentes tradições religiosas e culturais.

Para marcar o sincretismo, a cantora lírica brasileira Lorena Pires, residente da Academia da Ópera Nacional de Paris desde o ano passado, interpretará a música Ave-Maria, reforçando o encontro entre as diferentes tradições culturais que marcam a Lavagem.

Relacionadas
Paris - 14/09/2025 - Cultura afro-brasileira é celebrada em Paris com Lavagem de Madeleine. Foto: @nicfilmes
Cultura afro-brasileira é celebrada em Paris com Lavagem de Madeleine
Salvador (BA) - Banda Olodum. Foto: Olodum/Divulgação
Olodum comandará a tradicional Lavagem de Madeleine, em Paris 
Edição:
Talita Cavalcante
Paris cultura afro-brasileira Lavagem de Madeleine França escrevidão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
Cultura Lavagem de Madeleine exalta cultura afro-brasileira em Paris
qui, 03/09/2026 - 15:05
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Fachada do Ministério Público de São Paulo. Foto: MPSP/Divulgação
Justiça MPSP faz operação para aprofundar investigações da Operação Ícaro
qui, 03/09/2026 - 13:21
Imagem captada por um drone mostra pessoas caminhando por uma estrada e casas cobertas de lama após enchentes e deslizamentos de terra fatais, em Devighat, distrito de Nuwakot, no Nepal 30 de agosto de 2026 REUTERS/Athit Perawongmetha
Internacional Nepal: número de mortos sobe para 1.280
qui, 03/09/2026 - 12:52
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça diz que deixará sociedade no Instituto Iter
qui, 03/09/2026 - 12:48
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO MONTAGEM DE ARQUIVO - O deputado Federal, Nikolas Ferreira, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Banco Master/Divulgação
Política Em áudio, Nikolas pede ajuda a Vorcaro para liberar ativo de minério
qui, 03/09/2026 - 12:46
Alcaraz no Aberto dos EUA 2 de setembro de 2026 REUTERS/Brendan Mcdermid
Esportes Alcaraz alerta que calendário cheio contribui para lesões de tenistas
qui, 03/09/2026 - 12:28
Ver mais seta para baixo