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Cultura

Livro com textos de Pierre Verger será lançado amanhã em São Paulo

Obra sobre a cultura Iorubá reúne 12 ensaios
Iara Balduino - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2026 - 19:47
Brasília
Brasília (DF), 15/09/2026 - Livro com textos de Pierre Verger. Foto: Arlete Soares/Instituto Çarê
© Arlete Soares/Instituto Çarê

Mais conhecido no Brasil como fotógrafo, Pierre Verger também grande estudioso sobre as relações entre o Brasil – especialmente a Bahia e África Ocidental, a diáspora africana, a religião dos orixás e as tradições orais da cultura Iorubá.

O livro Iorubahia – Escritos raros sobre a cultura iorubá e as relações entre Brasil e golfo do Benim será lançado nesta quarta-feira (16) em São Paulo. Uma parceria do Instituto Çarê e a Fundação Pierre Verger, a obra reúne 12 ensaios do autor, 4 deles inéditos, escritos entre os anos 1958 e 1972, período em que viveu entre Salvador e a Nigéria, quando mergulhou na pesquisa sobre o povo Iorubá.

A coletânea foi organizada em 3 eixos: os aspectos históricos das relações transatlânticas, a religião Iorubá e a cultura, conhecimento e oralidade Iorubá. A organizadora da obra e coordenadora do Espaço Cultural Pierre Verger, Ângela Lühning, explica que a coletânea se propõe a trazer também um outro olhar sobre Verger.

“Um Verger múltiplo, que vai além de uma categoria única do Verger, apenas fotógrafo ou apenas escritor voltado para temáticas históricas, o Verger, supostamente, apenas dedicado a estudos sobre o Candomblé e religião afro-brasileira de influência Iorubá. O Verger que dialoga com tudo isso e um pouco mais, de uma forma talvez um pouco surpreendente em vários textos”, explicou.

Quem é Pierre Verger

Pierre Fatumbi Verger nasceu em Paris em 1902 e iniciou sua trajetória profissional como fotógrafo viajante. Em 1946 se mudou para Salvador, cidade que nunca deixou de fazer parte de sua vida até sua morte em 1996. Especializou-se na fotografia documental e de campo nas áreas de antropologia, história, conhecimentos orais e botânica. Também foi um grande estudioso da cultura.

Lançamento do livro

Quando: 16 setembro, 19h

Local: Biblioteca Mário de Andrade

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1 hora antes.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Pierre Verger fotografo São Paulo Iorubá Biblioteca Mário de Andrade
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