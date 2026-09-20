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Cultura

Longa de André Novais vence o Festival de Brasília de Cinema

Se eu fosse vivo... vivia será exibio gratuitamente ao público
Agência Brasil
Publicado em 20/09/2026 - 16:40
Brasília
Brasília (DF), 10/09/2026 - O Cine Brasília recebe o 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O longa-metragem Se eu fosse vivo...vivia, dirigido por André Novais Oliveira, foi o grande vencedor do 59° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que terminou na noite deste sábado (19).

O filme levou o Troféu Candango, principal prêmio do festival, e também ficou com os prêmios de melhor figurino e melhor roteiro.

A escritora Conceição Evaristo e o ator Norberto Novais Oliveira receberam menção honrosa pela participação nas cenas.

O drama conta a história do casal Gilberto e Jacira durante os anos de 1970, no interior de Minas Gerais. Após 50 anos de casamento, Jacira é internada, e Gilberto passa a viver experiências fora do comum.

O mais longevo festival de cinema do país recebeu um recorde de 2 mil inscrições nesta edição. Desses, mais de 70 filmes foram selecionados em várias mostras. Além das mostras competitivas de longas e curtas, o festival contou com sesões paralelas e especiais para celebração de artistas e temáticas relevantes para o audiovisual brasileiro.

Vencedores

A partir deste domingo, o Cine Brasília, principal palco do festival, exibe os longas que venceram as mostras competitivas.  

Se eu fosse vivo...vivia será reprisado nesta segunda-feira (21), às 20h. A entrada é gratuita.

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Edição:
Amanda Cieglinski
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro André Novais
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