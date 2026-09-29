Prêmio Jabuti anuncia semifinalistas da 68ª edição

Público poderá votar nos dez semifinalistas para Cultura Digital

Os semifinalistas da 68ª edição do Prêmio Jabuti foram anunciados nesta terça-feira (29) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). A cerimônia de entrega dos prêmios será em 27 de outubro, na Sala São Paulo, em evento para convidados na capital paulista. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

Além do Livro do Ano, são 23 categorias, distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

A edição deste ano conta com 4.675 obras e projetos inscritos.

A lista completa dos semifinalistas está disponível no site oficial da premiação.

No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.

No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.

O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.

O eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura – Cultura Digital, Incentivo à Leitura – Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

A presidente da CBL, Sevani Matos, ressalta que “chegar à etapa dos semifinalistas é um momento importante do Prêmio Jabuti, porque dá visibilidade ao trabalho de autores, ilustradores, editores e demais profissionais envolvidos na criação e circulação dos livros”.

Votação popular

O público também poderá votar, a partir desta terça-feira, nos dez semifinalistas de Incentivo à Leitura - Cultura Digital, nova categoria voltada a criadores de conteúdo em plataformas digitais que contribuem para valorizar o livro e estimular a leitura. A votação segue até 9 de outubro, às 12h. Os cinco finalistas serão anunciados em 14 de outubro.

O curador do Prêmio Jabuti, Hubert Alquéres, destaca que "a nova categoria reconhece uma transformação importante na relação entre livros e leitores”.

“As plataformas digitais se tornaram espaços de descoberta, recomendação e formação de comunidades de leitura”, avalia.

Esta 68ª edição traz também uma mudança relevante na disputa pelo Livro do Ano, principal distinção da premiação. A partir deste ano, obras inscritas nas categorias Escritor Estreante – Poesia e Escritor Estreante – Romance passam a concorrer ao título.

Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, o vencedor do Livro do Ano poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento.

Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

Confira a lista de semifinalistas abaixo:

Eixo: Literatura

Conto

Título: Anatomia de um nariz | Autor(a): Roberto Atihé Curan | Editora(s): Patuá

Título: Ao quase, com amor: cartas e contos | Autor(a): Eve Rojas | Editora(s): Patuá

Título: Caquinhos vermelhos | Autor(a): Mário Medeiros | Editora(s): Fósforo

Título: Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu

Título: Maçã, mesa, moeda | Autor(a): Fernanda Caleffi Barbetta | Editora(s): Laranja Original

Título: Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio

Título: Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia

Título: Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Os anos de vidro | Autor(a): Mateus Baldi | Editora(s): Nós

Título: Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Alfaguara

Crônica

Título: 200 crônicas escolhidas | Autor(a): Carlos Herculano Lopes | Editora(s): Autêntica

Título: A crônica não mata: notas do isolamento | Autor(a): Luís Henrique Pellanda | Editora(s): Arquipélago

Título: A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo | Autor(a):Claúdio Moreno | Editora(s): Difel

Título: Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador

Título: Então viver é isso | Autor(a): Cássio Zanatta | Editora(s): Maralto Edições

Título: Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto Edições

Título: Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições

Título: Memórias de menino | Autor(a): Odenildo Sena | Editora(s): Valer

Título: Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tintada-China Brasil

Escritor Estreante - Poesia

Título: Baleia | Autor(a): Felipe Bier Nogueira | Editora(s): Urutau

Título: Borboleta Canhão | Autor(a): Mariana Castro | Editora(s): Selo do Burro

Título: História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial

Título: Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá

Título: O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá

Título: Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote

Título: Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau

Título: Tripas líquidas minha lírica: (poemas ensaísticos e outros híbridos desvarios) | Autor(a): Stella Prata | Editora(s): Urutau

Título: Tudo existe para desaparecer | Autor(a): Lucas Ortolan | Editora(s): Urutau

Título: Um oceano devorará meu esconderijo | Autor(a): Andressa Nunes | Editora(s): Litteralux

Escritor Estreante - Romance

Título: Antes do início | Autor(a): Ernesto Mané | Editora(s): Tinta-da-China Brasil

Título: Breu de maré | Autor(a): Diego Itabira | Editora(s): Obra Independente

Título: Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia

Título: Cerapió | Autor(a): Flávia Bin | Editora(s): Urutau

Título: Descer um degrau | Autor(a): Plinio Meirelles | Editora(s): Appris

Título: Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador

Título: Remissão | Autor(a): Ildeu Filho | Editora(s): Viseu

Título: Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): Patuá

Histórias em Quadrinhos

Título: Como fazer amigos e enfrentar vampiros | Autor(a): Eric Peleias, Gustavo Borges | Editora(s): Japorama

Título: Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya

Título: Dormindo entre cadáveres | Autor(a): Felipe Parucci, Luís Moreira Gonçalves | Editora(s): Comix Zone

Título: Fiodor | Autor(a): Koostella | Editora(s): Pé-de-Cabra, Crime da Mala Editions

Título: Kabuki: verão, outono, inverno, primavera | Autor(a): Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Título: Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone

Título: Petricor | Autor(a): Jack Azulita | Editora(s): Devir

Título: Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura

Título: Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta

Título: Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersos

Infantil

Título: A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú

Título: A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto

Título: Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha

Título: Artur e Isadora na cidade subterrânea | Autor(a): Braulio Tavares | Editora(s): Editora 34

Título: Baleia e o preá | Autor(a): Fernandoapires | Editora(s): Palavras

Título: Eletricista | Autor(a): Augusto Massi | Editora(s): Elo

Título: Fábulas de Leonardo da Vinci | Autor(a): Eraldo Miranda | Editora(s): Ciranda Cultural

Título: Infância roubada | Autor(a): Paula Anias | Editora(s): Casa de Bonecas

Título: Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Ximlóp | Autor(a): Gustavo Piqueira | Editora(s): Joaquina

Juvenil

Título: A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso

Título: A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária

Título: Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil

Título: As figuras do nosso prédio | Autor(a): José Roberto Torero, Leo Cunha | Editora(s): Moderna

Título: A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD

Título: Beijo elétrico | Autor(a): Maria Amélia Elói | Editora(s): Ninho da Palavra

Título: Cartas de Cecília | Autor(a): Penélope Martins, Tiago de Melo Andrade | Editora(s): Elo

Título: Diário de Alice: memórias de uma menina autista | Autor(a): Roger Trimer | Editora(s): Casa da Lara

Título: Ocupado! | Autor(a): Paula Fábrio | Editora(s): FTD

Título: Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica Editorial

Poesia

Título: A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga

Título: A intacta natureza dos dias | Autor(a): Thainá Carvalho | Editora(s): Macabéa

Título: Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário

Título: Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas

Título: Imagemas, graphoenigmas: poemas gráficos | Autor(a): Pedro Vicente | Editora(s) Laranja Original

Título: Noite devorada | Autor(a): Mar Becker | Editora(s): Círculo de Poemas

Título: O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record

Título: Porte Étoile | Autor(a): Edimilson de Almeida Pereira | Editora(s): Cobalto

Título: Satori na laje: orikais, poemínimos e outros cantos | Autor(a): Edson Cruz | Editora(s): EditoRia

Romance de Entretenimento

Título: Ao meu redor | Autor(a): André Vianco | Editora(s): Citadel

Título: Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos

Título: A sombra da mentira | Autor(a): Rodrigo Sena Magalhães | Editora(s): Patuá

Título: Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca

Título: Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva

Título: Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco

Título: Na sombra do lagarto | Autor(a): Maria Filomena Lepecki | Editora(s): Oito e Meio

Título: O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente

Título: Para Elisa | Autor(a): Roberto Denser | Editora(s): O Grifo

Título: Quincas Borba e o Nosferatu: de como o resoluto filósofo e seu relutante assistente Brás Cubas enfrentam o diabólico conde Drácula para salvar a impulsiva Capitu | Autor(a): Edson Aran | Editora(s): Faria e Silva

Romance Literário

Título: Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia

Título: Corsária | Autor(a): Marilene Felinto | Editora(s): Fósforo, Ubu

Título: Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Deepirex | Autor(a): Paulo Eduardo Gonçalves | Editora(s): Arte & Letra

Título: Devastação: drama cósmico | Autor(a): José Castello | Editora(s): Arquipélago

Título: Jumentos na BR | Autor(a): Ricardo Rao | Editora(s): Kotter Editorial

Título: Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: No rastro de Estela | Autor(a): Amanda Julieta | Editora(s): Boto-cor-de-rosa livros arte e café

Título: Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record

Título: Visita ao pai | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

Artes

Título: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia

Título: Alberto Pitta: Fúnfún Dúdú | Autor(a): Danillo Silva Barata | Editora(s): Anjo Negro

Título: Amazônia negra: as imagens da cor do (in)visível| Autor(a): Marcela Bonfim| Editora(s): Igrá Kniga

Título: Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar

Título: Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Teatro Experimental do Negro: histórias, críticas e outros dramas | Autor(a): Guilherme Diniz | Editora(s): Temporal

Título: Tupinicópolis é aqui? | Autor(a): Alayde Alves | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha

Título: Zanele Muholi: beleza valente | Autor(a): Ana Paula Vitorio, Daniele Queiroz, Thyago Nogueira (Organizadores) | Editora(s): IMS (Instituto Moreira Salles)

Biografia e Reportagem

Título: A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record

Título: Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros | Autor(a): Felipe Nunes | Editora(s): Globo

Título: Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros | Autor(a): Michel Alcoforado | Editora(s): Todavia

Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record

Título: João Gilberto e a insurreição bossa nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM

Título: Oswald de Andrade: mau selvagem | Autor(a): Lira Neto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia

Título: Rei: o livro sobre o homem incomparável a quem tentam se comparar há 70 anos | Autor(a): Paulo Vinicius Coelho | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Roberto Marinho: a Globo na ditadura: dos festivais às bombas no Riocentro | Autor(a): Leonencio Nossa | Editora(s): Nova Fronteira

Título: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Economia Criativa

Título: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Caminhos para a transição do sistema agroalimentar: desafios para o Brasil | Autor(a): Arilson Favareto, Ricardo Abramovay | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Contribuições a uma agenda de políticas públicas meso e microeconômicas no Brasil | Autor(a): Anita Kon (Organizadora) | Editora(s): CRV

Título: Economia azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BEĨ

Título: Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial

Título: Gestão cultural baseada em evidências: por onde começar | Autor(a): Beth Ponte, Daniele Canedo | Editora(s): SESC São Paulo

Título: Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes

Título: Menos 1 lixo para uma vida mais sustentável | Autor(a): Fe Cortez, Wagner Andrade | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente

Título: Soluções climáticas: entenda como agir agora | Autor(a): Eduardo Carvalho | Editora(s): Inteligência Educacional

Educação

Título: A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: A Faculdade de Educação e a Formação Docente na USP | Autor(a): Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Título: Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica

Título: Aprendizado incidental: o poder do lifewide learning: desperte para as oportunidades de aprendizado que já existem em sua vida e potencialize seu desenvolvimento | Autor(a): Conrado Schlochauer | Editora(s): Gente

Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente

Título: Aula como conversa: transformando o jeito de ensinar e de aprender | Autor(a): Sergio Felipe Moraes | Editora(s): Obra Independente

Título: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben

Título: Contos de fadas – modos de ser e de usar: educação, arte, psicanálise | Autor(a): Katia Canton | Editora(s): Panda Educação

Título: Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições

Título: Saberes indígenas: considerações ancestrais para o futuro da educação infantil | Autor(a): Auritha Tabajara, Claudia Castilho, Kathia Castilho (Organizadores) | Editora(s): Estação das Letras e Cores

Negócios

Título: Brasil e Mundo Árabe: negócios, marketing e Diplomacia Econômica Ampliada | Autor(a): Rubens Hannun | Editora(s): Novo Século

Título: Como investir em criptos?: é possível ganhar nesse mercado? | Autor(a): Paulo Vitor Jordão da Gama Silva | Editora(s): Appris

Título: De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira | Autor(a): Juliana Rosa | Editora(s): Nova Fronteira

Título: De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin

Título: Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real

Título: Faça o teu melhor: aprimorar a competência recusar a mediocridade exuberar a vida | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual

Título: Menos Forecast, Mais Foresight: A arte e a ciência de moldar o amanhã em tempos incertos | Autor(a): Glaucia Guarcello | Editora(s): Alínea

Título: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record

Título: O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do Brasil

Saúde e Bem-Estar

Título: A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia

Título: A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio

Título: As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial

Título: Barros & Fonseca: medicina da dor: princípios e práticas | Autor(a): Carlos Marcelo de Barros, Paulo Renato da Fonseca | Editora(s): Atheneu

Título: Coisa de menino?: uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade | Autor(a): Contardo Calligaris “em memória”, Maria Homem | Editora(s): Papirus 7 Mares

Título: Eu só existo no olhar do outro?: um encontro entre psicanalistas para pensar o amor e a existência | Autor(a): Ana Suy, Christian Dunker | Editora(s): Planeta do Brasil

Título: Manual de cuidados paliativos na atenção primária e atenção domiciliar | Autor(a): Caroline Silveira, Kamila Vieira, Renata Meiga (Editoras) | Editora(s): Atheneu

Título: O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record

Título: Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Por que os seres humanos sofrem?: Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Autêntica

Eixo: Produção Editorial

Capa

Título: Abel Rodríguez (Mogaje Guihu): a árvore da vida e da abundância | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares

Título: Ficção completa de Edgar Allan Poe | Capista: Eduardo Lustosa Belga | Editora(s): Nova Fronteira

Título: Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: Histórias da diversidade LGBTQIA+ | Capista: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)

Título: Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Sesc São Paulo

Título: O Idiota | Capista: Vicente Pessôa | Editora(s): Clube de Literatura Clássica

Título: Outros navios | Capista: Rafael Simões | Editora(s): Sesc São Paulo

Título: Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na Telha

Ilustração

Título: A torre | Ilustrador(a): Marcelo Cipis | Editora(s): FTD

Título: Delivery | Ilustrador(a): Gustavo Nascimento, Natália Gregorini, Odilon Moraes | Editora(s): Baião

Título: Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo

Título: Gran Circo| Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé

Título: Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica

Título: Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho

Título: Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura

Título: Prisma | Ilustrador(a): Felipe Kehdi | Editora(s): Joaquina

Título: Samaumeira: a árvore da vida | Ilustrador(a): Cris Eich | Editora(s): PeraBook

Título: Sombras | Ilustrador(a): Fabio Brazil, Luise Weiss | Editora(s): ÔZé

Projeto Gráfico

Título: Dobra | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac

Título: Excelsior| Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Ubu

Título: Faz colher e borda o cabo | Responsável: Gabriel Gutierrez, Ubiratã Trindade | Editora(s): Centro Cultural Vale do Maranhão

Título: Leonilson: diários de uma voz: trechos transcritos | Responsável: Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, Gabriel Dias Clemente, Herbert Frederico Ferrari Allucci, Leonardo Birche de Carvalho, Renata Rendelucci Allucci | Editora(s): Sociedade Amigos do Projeto Leonilson

Título: MMXXV: Klaus Mitteldorf | Responsável: Marcos Pereira de Almeida | Editora(s): Conjunto 31 design & branding, Terra Virgens Edições

Título: Moscou feliz | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Título: O capital | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Título: O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema

Título: Teorema | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac

Título: Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsável: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.

Tradução

Título: Maha ̄bha ̄ rata: história de Sāvitrī | Tradutor(a): Adriano Aprigliano, João Marcos Duarte, Johnny Dotta | Editora(s): Mnēma

Título: Mumbo jumbo | Tradutor(a): João Vitor Schmidt | Editora(s): Zain

Título: O cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)

Título: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras

Título: Odisseia: Homero | Tradutor(a): Leonardo Antunes | Editora(s): Mnēma

Título: O oposto da branquitude: reflexões sobre o problema branco | Tradutor(a): Carolina Selvatici | Editora(s): Pallas

Título: O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras

Título: Os itálicos são meus: autobiografia | Tradutor(a): Aurora Fornoni Bernardini, Irineu Franco Perpétuo, Moissei Mountian | Editora(s): Kalinka

Título: Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova Acrópole

Eixo: Inovação

Incentivo à Leitura - Projeto

Título: A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio

Título: A feira do livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um

Título: Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva

Título: FLIPEBA: festa literária da ilha de Boipeba | Responsável(eis): Thales Felipe Moraes

Título: Leia Comigo! | Responsável(eis): Luis Norberto Pascoal

Título: Pajeú encantado | Responsável(eis): Jefferson Willian Moraes de Sousa

Título: Palavra que aproxima: narração artística como prática de formação de comunidades leitoras | Responsável(eis): Aline

Título: Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima

Título: Semana Literária Sesc e feira do livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico

Título: Sempre um papo | Responsável(eis): Afonso Augusto Borges Filho

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag

Título: A obscena senhora D | Editora(s): Companhia das Letras, Pushkin Press

Título: A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject

Título: Bambino a Roma | Editora(s): Companhia das Letras, Feltrinelli Editore

Título: Flor de gume | Editora(s): Moinhos, Fondo de cultura económica

Título: Marrom e amarelo | Editora(s): Companhia das Letras, Gallimard

Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Pushkin Press

Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton

Título: Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié

Título: Via Ápia| Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux