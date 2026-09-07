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Cultura

Rádio Nacional celebra 90 anos com transmissões de momentos marcantes

De 7 a 11 de setembro, programas da emissora trazem edições especiais
EBC
Publicado em 07/09/2026 - 08:43
Brasília
Radio Nacional 90 anos. banner
© Marketin/EBC

Veículo público da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) completa nove décadas de existência no sábado (12)

Na semana em que a Rádio Nacional faz 90 anos, programas da emissora vão abrir espaço para reviver momentos marcantes de suas trajetórias.

De 7 a 11 de setembro, as atrações apresentam edições especiais com memórias, entrevistas, quadros e registros que reforçam a conexão histórica e afetiva com o público brasileiro.

O veículo também prepara uma programação especial em rede, específica para o sábado (12), dia do aniversário.

A Rádio Nacional nasceu em 12 de setembro de 1936 e hoje integra o conglomerado de mídia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

As edições temáticas com os melhores momentos serão pauta dos seguintes programas durante a semana:

Rádio Nacional de Brasília AM 980Khz:

Tarde Nacional Brasília, de segunda a sexta-feira, às 15h;
Madrugada Nacional, de segunda a sexta-feira, à 0h
É Tudo Brasil, de segunda a sexta-feira, às 17h

Rádio Nacional de Brasília FM 96,1 MHz:

Espaço Arte, de segunda a sexta-feira, às 15h

Rádio Nacional da Amazônia OC 11.780KHz | AM 6.180KHz

Ponto de Encontro, de segunda a domingo, das 10h às 12h;
Mosaico, de segunda a sexta-feira, às 12h30
Nacional Jovem, de segunda a sexta-feira, às 13h30
Tarde Nacional Amazônia, de segunda a sexta-feira, às 15h
É Tudo Brasil, de segunda a sexta-feira, às 17h.

Rádio Nacional do Rio de Janeiro FM 87,1 MHz | AM 1130 kHz:

Revista Rio, de segunda a sexta-feira, às 13h
Tarde Nacional Rio, de segunda a sexta-feira, às 15h
É Tudo Brasil, de segunda a sexta-feira, às 17h

Rádio Nacional de São Paulo FM 87,1 MHz:

Tarde Nacional SP, de segunda a sexta-feira, às 15h
É Tudo Brasil, de segunda a sexta-feira, às 17h

Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96,1 MHz:

Alô Fronteira, de segunda a sexta-feira, às 8h, no horário de Tabatinga (AM)
Tarde Cabocla, de segunda a sexta-feira, às 13h, no horário de Tabatinga (AM)

Desde o ano passado, a EBC realiza ações para celebrar as nove décadas da Rádio Nacional. Em 2026, a emissora estreou o documentário especial 90 Anos em 90 Histórias, com episódios diários em contagem regressiva até o aniversário.

A iniciativa resgata a trajetória da rádio a partir de entrevistas com personagens que ajudaram a construir sua relevância e de acervos raros, muitos deles pouco conhecidos pelo público. Clique aqui e confira.

A Rádio Nacional se consolidou ao longo dos anos como uma das principais referências da comunicação brasileira. Em suas nove décadas de existência, a emissora acompanhou transformações culturais, políticas e sociais do país, com programação marcada por jornalismo, prestação de serviço, música, dramaturgia, esporte, cultura e forte vínculo com os ouvintes.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais:
Site: https://radionacional.ebc.com.br 
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr 
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv 
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr 
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr 
X: https://x.com/radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional:
- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201 
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536 
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568 
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional:
Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
São Luís: FM 93,7 MHz 
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz 
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

 

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Edição:
Denise Griesinger
Rádio Nacional 90 anos da Rádio Nacional
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