Roda de Choro estreia com homenagem a disco de Jacob do Bandolim

A Rádio MEC leva ao ar neste domingo (6), às 20h, o programa que abre mais uma temporada inédita do Roda de Choro, com um tributo ao disco Vibrações de Jacob do Bandolim. A nova leva de episódios celebra álbuns emblemáticos do choro e também pode ser conferida pelos ouvintes na Rádio Nacional às sextas, às 22h.

Ao longo da nova temporada, serão homenageados discos icônicos como Pixinguinha, de Paulo Moura e Os Batutas, Choros Imortais, de Altamiro Carrilho e Saudades de um clarinete, de K-Ximbinho. A atração segue mesclando seleção musical e entrevistas ao ressaltar grandes nomes e obras do choro.

Na produção de estreia da nova temporada, o Roda de Choro destaca o último disco de Jacob do Bandolim e seu conjunto Época de Ouro. Lançado em 1967, Vibrações é considerado o melhor álbum da carreira do músico pelo apuro técnico e pela qualidade sonora impecável.

Durante o programa, além de ouvir as faixas que compõem o disco, o público acompanha uma entrevista de Jacob do Bandolim para o Museu da Imagem e do Som. Ele fala sobre a ideia de gravar Vibrações e sobre a formação inicial do grupo Época de Ouro.

Além de três músicas de autoria de Jacob, o repertório do álbum inclui também composições de autores consagrados e compositores pouco conhecidos na época O Roda de Choro apresenta todas as obras da coletânea: Vibrações (Jacob do Bandolim); Receita de Samba (Jacob do Bandolim); Ingênuo (Pixinguinha / Benedito Lacerda); Pérolas (Jacob do Bandolim); Assim Mesmo (Luiz Americano); Fidalga (Ernesto Nazareth); Lamentos (Vinícius de Moraes / Pixinguinha); Murmurando (Mário Rossi / Octaviano Romero / Monteiro - FonFon); Cadência (Joventino Maciel); Floraux (Ernesto Nazareth); Brejeiro (Ernesto Nazareth); e Vésper (Ernesto Nazareth).

Sobre o programa

O programa Roda de Choro apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.

A atração mescla seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.

Serviço

Roda de Choro – domingos, às 20h, na Rádio MEC

Roda de Choro – sextas-feiras, às 22h, na Rádio Nacional

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