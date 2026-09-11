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Cultura

Sala de Concerto, da Rádio MEC, apresenta ópera Vênus e Adônis

Espetáculo foi gravado na Escola de Música de Brasília
Rádio MEC
Publicado em 11/09/2026 - 06:46
Brasília
Brasília (DF), 07/10/2025 – Rádio MEC estreia temporada de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas Foto: Rádio MEC
© Rádio MEC

O programa Sala de Concerto que a Rádio MEC leva ao ar nesta sexta-feira (11), às 17h, apresenta a ópera Vênus e Adônis, interpretada pelo Conosco Coletivo de Criadores. O espetáculo foi gravado no Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília. 

Com mais de 300 anos, a ópera inglesa ganha uma leitura contemporânea em uma montagem que aproxima a obra histórica do olhar do século XXI. O elenco de solistas é composto por Joyce Moreira (soprano) como Vênus, Gustavo Freccia (barítono) como Adônis e Isabel Quintela (soprano) como Cupido.

Completam a performance um corpo estável de 16 instrumentistas especializados em música antiga (com instrumentos como flautas doces, violas da gamba, cravo e teorba), e um coro de oito vozes.

Idealizado por Cecília Aprigliano, André Vidal e Mônica Monteiro, o Conosco Coletivo de Criadores tem como missão fomentar a produção musical e cênica no Distrito Federal. O grupo promove o encontro entre a música de câmara e outras linguagens artísticas.

Durante a atração da Rádio MEC, o apresentador Pedro Pontes conversa com Cecília Aprigliano e André Vida, que assinam a direção musical do espetáculo. No bate-papo, eles contam como decidiram o formato e a montagem da ópera, como foi o processo seletivo dos solistas e onde o público pode acompanhar o trabalho do grupo e saber das próximas apresentações. 

Sobre o Sala de Concerto

Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. No ar desde o ano 2000, a atração da Rádio MEC promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público. 

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

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Edição:
Aline Leal
Rádio MEC Rádios EBC Vênus e Adônis Conosco Coletivo de Criadores
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