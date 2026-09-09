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Cultura

Sesc celebra 80 anos com programação gratuita em várias cidades

Shows e atividades culturais serão realizados nos dias 12 e 13
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/09/2026 - 12:57
São Paulo
Sesc celebra 80 anos com programação gratuita espalhada pelo país . Foto: Sesc/Divulgação
© Sesc/divulgação

Em comemoração aos 80 anos de história, o Serviço Social do Comércio (Sesc) promove, nos dias 12 e 13 de setembro, programação especial e gratuita em diversas cidades. Shows, apresentações culturais e atividades de lazer serão realizados em unidades do Sesc e em espaços públicos destinados a grande concentração de público.

No Amazonas, Péricles e Xande de Pilares se apresentam no Sambódromo de Manaus; Caetano Veloso faz show no Taguaparque, em Taguatinga (DF); em Campo Grande (MS), a festa é com o cantor Samuel Rosa, em uma apresentação no Parque das Nações Indígenas.

Seu Jorge se apresenta na Orla da Pajuçara, em Maceió (AL); Recife (PE) recebe Conde Só Brega no Sítio Trindade; Oswaldo Montenegro canta seus sucessos na Lagoa da Jansen, em São Luís (MA).

Também fazem parte da programação nacional Rashid, Silva e Rincon Sapiência (SP), Sandra Sá (PR), Renato Teixeira (SC), Paula Toller (TO), Marcelo Jeneci (BA), Banda Sayonara (AP) e Moacyr Luz (ES), entre artistas. 

A programação inclui apresentações de música de concerto, com obras executadas por orquestras. A Orquestra Jovem Sesc Brasil, composta por 59 jovens músicos de 11 estados brasileiros, se apresenta no dia 13 no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis (RJ).

Também participam do evento de aniversário as orquestras Sesc do Piauí, da Paraíba, do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, de Sergipe, a Orquestra Sesc Musicar do Maranhão e a Orquestra de Câmara Sesc de Minas Gerais.

No Ceará, a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará apresentará o concerto “Homenagem a Ednardo”, sob regência do maestro Leandro L. Serafim. O espetáculo contará com a participação do próprio Ednardo, um dos mais importantes nomes da música cearense e brasileira.

Um concerto inédito de Geraldo Azevedo e a Orquestra Filarmônica de Alagoas será realizado na Orla da Pajuçara, em Maceió (AL). O Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador (BA), recebe o espetáculo "Um Concerto para Encontros", com a Orquestra Afrosinfônica. No repertório, haverá homenagem a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia.

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Sesc 80 anos programação
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