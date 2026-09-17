TV Brasil estreia séries de natureza selvagem em horário nobre
TV Brasil estreia faixa com séries de natureza selvagem no horário nobre da programação. Emissora pública exibe novas produções documentais às terças e quintas, na faixa de 21h30.
As primeiras atrações são os seriados África: Garras e Mandíbulas e Criaturas do Grande Azul que estreiam em setembro.
Para os próximos meses estão previstas as exibições das obras Um Ano Selvagem na Terra e Batalha dos Alfas. Os programas dos novos seriados ambientais com espécies da fauna ficam disponíveis por dez dias no app TV Brasil Play após a exibição na telinha.
Com quatro episódios de uma hora, a série África: Garras e Mandíbulas marca a reestreia da faixa temática da TV Brasil às quintas, às 21h30. Já Criaturas do Grande Azul é o destaque do canal público para as próximas semanas, a partir do dia 22, às terças, no mesmo horário.
África: Garras e Mandíbulas
A série documental África: Garras e Mandíbulas é uma das novidades da TV Brasil. O conteúdo inédito tem espaço na faixa de programação da emissora dedicada à natureza selvagem. A produção acompanha os hábitos de caça dos seres mais perigosos do continente africano.
Desde os dentes afiados do grande tubarão branco, passando pela velocidade dos grandes felinos até o bote rápido como um raio da serpente negra, o seriado África: Garras e Mandíbulas investiga histórias de ataque e defesa no ambiente natural.
No oceano, na terra ou no ar, alguns animais têm o instinto da caça em busca de presas com estratégias fatais de golpes. Para esses predadores, a missão de garantir a próxima refeição nunca termina. Essas espécies devem matar para sobreviver. Tubarões, felinos e aves de rapina ganham destaque.
Nas águas geladas que rodeiam a ponta sul da África, no Cabo da Boa Esperança, o grande tubarão branco controla a maior cadeia alimentar da Terra. Ele é capaz de alcançar uma velocidade de 40 km/h enquanto caça.
Maior peixe predador dos oceanos, o tubarão branco busca presas como o lobo-marinho australiano, mamífero aquático que têm gordura rica em energia e vive em abundantes colônias, na região da baía Falsa, próximo à Cidade do Cabo. Por sua vez, o lobo-marinho é predador de peixes menores.
A série mostra, ainda, que a savana africana reúne alguns dos predadores mais impressionantes do planeta. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Esse felino consegue chegar a até 120 km/h, velocidade que requer um esforço enorme.
Solitários, os guepardos podem se unir para proteger territórios e os defender de outros machos. Apesar disso, dificilmente têm chances contra intrusos formados por uma alcateia de leões, os felinos mais fortes de África. Eles abatem animais velhos, doentes e feridos.
Audiência da estreia
A apresentação na grade do canal de obras documentais com foco na natureza selvagem desperta o interesse do público. O programa África: Garras e Mandíbulas conquistou boa repercussão na janela do primeiro episódio exibido na última quinta-feira, dia 10 de setembro. Com média de 0,31 e audiência, a TV Brasil ficou em 5º lugar no consolidado de três praças – Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
Na capital do país, com pico de 0,76, a emissora chegou a ficar em 4º lugar. O canal também figurou na 4ª posição no Rio de Janeiro e em São Paulo durante a exibição da série documental. Ao considerar as duas praças, o seriado alcançou 111.380 domicílios, o que representa 0,80% do total de domicílios dessas regiões.
Ao vivo e on demand
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Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.
Serviço
África: Garras e Mandíbulas - quinta, dia 17/9, às 21h30, na TV Brasil
África: Garras e Mandíbulas - quinta, dia 17/9, para sexta, dia 18/9, às 3h30, na TV Brasil
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