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Cultura

Capital paulista sedia festival que une cinema e gastronomia

Evento começa nesta quinta-feira (1º) e vai até 14 de outubro
Matheus Crobelatti*
Publicado em 01/10/2026 - 16:02
São Paulo
São Paulo (SP), 01/10/2026 - São Paulo Food Film Fest. Foto: São Paulo Food Film Fest/Divulgação
© São Paulo Food Film Fest/Divulgação

A cidade de São Paulo sedia, a partir desta quinta-feira (1º), o São Paulo Food Film Fest. Na quinta edição, o evento propõe uma experiência que combina cinema e culinária, com sessões especiais, debates, aulas-show e atividades gastronômicas. O festival vai até o dia 14 de outubro, com entrada gratuita.

A programação reúne 42 títulos, entre documentários e ficções de diversos países, além de quatro produções internacionais que ainda não foram exibidas no Brasil. Após as sessões, o público poderá participar de degustações de pratos e bebidas inspirados nos filmes apresentados.

Entre os destaques da edição está a celebração dos 50 anos de Dona Flor e seus Dois Maridos, clássico de Bruno Barreto que tem a culinária baiana como elemento marcante.

O festival também promove a première nacional de Jota Urondo, um Cozinheiro Impertinente, documentário sobre um chef argentino que trata a cozinha como patrimônio cultural.

A seleção inclui ainda as estreias de A História de Aisha, que aborda a importância da moagem de grãos na culinária palestina; Alimentando o Amanhã, sobre os efeitos do sistema alimentar global nos ecossistemas, no clima, na saúde e nas desigualdades; e Seeds, que retrata a agricultura norte-americana sob a perspectiva de famílias negras e de uma história marcada pelo racismo estrutural.

As atividades ocorrem no Reserva Cultural, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na Biblioteca Roberto Santos e em dois centros educacionais unificados (CEUs) do Circuito Spcine. Parte da programação também estará disponível na Spcine Play, com acesso gratuito para todo o Brasil.

Sessões celebrativas

O festival também revisita obras que fazem aniversário em 2026 e trazem a gastronomia em suas narrativas. Os destaques incluem A Viagem de Chihiro, que completa 25 anos e apresenta referências à culinária japonesa; e Alice no País das Maravilhas, que celebra 75 anos, com sua famosa festa do chá.

Completam a programação Matilda, que completa 30 anos e mantém viva a cena do bolo de chocolate; As Férias da Minha Vida, pelos 20 anos, sobre uma mulher que descobre na culinária uma paixão compartilhada com um chef durante uma viagem pela Europa e o clássico Tubarão, de Steven Spielberg.

Com apoio da Embaixada da França no Brasil, o festival exibirá dois filmes destacados em Cannes. Amor e Queijo, premiado na mostra Un Certain Regard, acompanha um jovem que decide fabricar o queijo artesanal perfeito para salvar sua família.

À Sombra das Figueiras, selecionado para a Quinzena dos Realizadores, mostra os flertes, segredos e anseios de jovens trabalhadores sazonais durante a colheita de figos em um pomar na Tunísia.

Oficinas e atividades

O espaço da Reserva Cultural sediará, sempre a partir das 19h, quatro debates em datas distintas. Os encontros vão integrar cinema, gastronomia, artes, ciência e movimentos sociais para refletir sobre as diversas abordagens da alimentação.

Paralelamente, oficinas de culinária voltadas para o público infantil serão ministradas por Guilherme Cardadeiro, na Biblioteca Roberto Santos. As oficinas serão realizadas após a exibição da animação Papaya, que relata a trajetória de uma semente de mamão com o sonho de voar e ser livre.

Nos CEUs Meninos e São Miguel, integrantes do Circuito Spcine, serão realizadas oficinas de audiovisual para estudantes logo após as sessões de Wall-E, da Pixar. Durante as atividades, os próprios alunos produzirão vídeos inspirados nas reflexões futuristas do longa sobre alimentação, trabalho e o mundo.

De 9 a 11 de outubro, a Feirinha do Festival movimenta o Centro Cultural São Paulo ao reunir artesãos, pequenos produtores e cozinheiras de variadas origens.

O evento celebra a troca de saberes, memórias e sabores no território.

Serviço

A quinta edição do São Paulo Food Film Fest será realizada de hoje (1º) a 14 de outubro, nos espaços Reserva Cultural, Centro Cultural São Paulo (CCSP), Biblioteca Roberto Santos e CEUs do Circuito Spcine e Spcine Play.

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão exclusivamente nas salas de cinema. Encontre a programação completa do evento no site oficial do São Paulo Food Film Fest.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

 

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