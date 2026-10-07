logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta em São Paulo

Mostra leva 7 filmes à Biblioteca Mário de Andrade; entrada é gratuita
Letycia Treitero Kawada – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 08:52
São Paulo
Brasília (DF), 07/10/2026 - 4° Festival de Cinema Colombiano. Fotograma do filme: Garras de oro (1926). Arte 4° Festival de Cinema Colombiano/Divulgação
© Arte 4° Festival de Cinema Colombiano/Divulgação

Começa na noite desta quarta-feira (7) a 4ª edição do Festival de Cinema Colombiano, na Biblioteca Mário de Andrade, na capital paulista. Até o próximo sábado (21), serão exibidas sete obras contemporâneas. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes do filme.

A primeira sessão, às 19h, será dupla, do curta-metragem La Virtualla (2023), de Santiago Posada, e o longa Los Silencios (2019), de Beatriz Seigner. Brasileira, Seigner rodou o filme em uma coprodução Brasil-França-Colômbia e estará presente para conversar com o público.

Os filmes selecionados são produções de 2018 a 2026. O mais antigo deles, Pájaros de Verano, que encerrará a mostra, é uma realização de Ciro Guerra e Cristina Gallego.

Dois anos antes, em 2016, a dupla já havia trabalhado junta em O Abraço da Serpente. O longa-metragem, sobre a relação de um colonizador europeu que depende da ajuda de um xamã para obter uma flor de cura, levou inúmeros prêmios ao redor do mundo e representou a Colômbia e a América Latina e Caribe no Oscar.

Em Pájaros de Verano o que existe é a tensão e a contradição próprias de um cenário em que poder e dinheiro modificam as pessoas. Nesse caso, uma família indígena wayuu, cujas peças elaboradas meticulosamente por tecelãs são seu cartão de visita, em geral, a quem não é das comunidades, organizadas em clãs.

Os wayuu vivem na Colômbia e na Venezuela, e o filme foi apelidado de O Poderoso Chefão Indígena, à época do lançamento. 

>> Clique aqui e acesse a programação completa

Serviço

4ª edição do Festival de Cinema Colombiano
De 7 a 10 de outubro
Quarta-feira e quinta-feira, das 19h às 21h
Sexta-feira, das 16h às 18h30
Sábado, das 16h às 18h

Biblioteca Mário de Andrade | Rua da Consolação, 94, Centro - São Paulo
Auditório Rubens Borba de Moraes (1º andar)

Classificação: 12 anos
Acesso livre, com distribuição de ingressos 1h antes.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 06/10/2026 - Mostra Internacional de Cinema de SP abriu as portas para o cinema mundial. Foto: JoaoPinto@wondermaria2/Divulgação
SP: mostra abriu as portas para o cinema mundial
Edição:
Denise Griesinger
Festival de Cinema Colombiano Biblioteca Mário de Andrade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/09/2026 – Floresta Amazônica conservada em Caracaraí (RR) - Floresta Amazônica conservada em Caracaraí Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Congresso terá sete em cada dez parlamentares contra agenda ambiental
qua, 07/10/2026 - 10:56
07/10/2026 - Parque Estadual dos Pireneus (PEP) . Foto: Goias.gov.br/Divulgação
Meio Ambiente Goiás passa a ter mosaico de áreas protegidas na Serra dos Pireneus
qua, 07/10/2026 - 09:36
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
qua, 07/10/2026 - 09:35
Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel ganham Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 5 de outubro de 2026 Agência de Notícias TT/Pontus Lundahl/via REUTERS
Internacional Nobel de Química vai para descoberta de imagem espelhada de moléculas
qua, 07/10/2026 - 09:21
obesidade infantil
Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
qua, 07/10/2026 - 09:11
Brasília (DF), 07/10/2026 - 4° Festival de Cinema Colombiano. Fotograma do filme: Garras de oro (1926). Arte 4° Festival de Cinema Colombiano/Divulgação
Cultura Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta em São Paulo
qua, 07/10/2026 - 08:52
Ver mais seta para baixo