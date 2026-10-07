Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta em São Paulo

Começa na noite desta quarta-feira (7) a 4ª edição do Festival de Cinema Colombiano, na Biblioteca Mário de Andrade, na capital paulista. Até o próximo sábado (21), serão exibidas sete obras contemporâneas. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes do filme.

A primeira sessão, às 19h, será dupla, do curta-metragem La Virtualla (2023), de Santiago Posada, e o longa Los Silencios (2019), de Beatriz Seigner. Brasileira, Seigner rodou o filme em uma coprodução Brasil-França-Colômbia e estará presente para conversar com o público.

Os filmes selecionados são produções de 2018 a 2026. O mais antigo deles, Pájaros de Verano, que encerrará a mostra, é uma realização de Ciro Guerra e Cristina Gallego.

Dois anos antes, em 2016, a dupla já havia trabalhado junta em O Abraço da Serpente. O longa-metragem, sobre a relação de um colonizador europeu que depende da ajuda de um xamã para obter uma flor de cura, levou inúmeros prêmios ao redor do mundo e representou a Colômbia e a América Latina e Caribe no Oscar.

Em Pájaros de Verano o que existe é a tensão e a contradição próprias de um cenário em que poder e dinheiro modificam as pessoas. Nesse caso, uma família indígena wayuu, cujas peças elaboradas meticulosamente por tecelãs são seu cartão de visita, em geral, a quem não é das comunidades, organizadas em clãs.

Os wayuu vivem na Colômbia e na Venezuela, e o filme foi apelidado de O Poderoso Chefão Indígena, à época do lançamento.

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Serviço

4ª edição do Festival de Cinema Colombiano

De 7 a 10 de outubro

Quarta-feira e quinta-feira, das 19h às 21h

Sexta-feira, das 16h às 18h30

Sábado, das 16h às 18h

Biblioteca Mário de Andrade | Rua da Consolação, 94, Centro - São Paulo

Auditório Rubens Borba de Moraes (1º andar)

Classificação: 12 anos

Acesso livre, com distribuição de ingressos 1h antes.