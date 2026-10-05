logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mostra de Cinema de SP chega aos 50 anos com homenagem a James Gray

Cineasta receberá o Prêmio Leon Cakoff
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 17:40
São Paulo
50a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Imagem do filme Amor Possível. Foto: Mostra de Cinema SP/Divulgação
© Mostra de Cinema SP/Divulgação

Os 50 anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo serão celebrados em uma série de eventos que vão ocupar não apenas salas de exibição, mas também espaços culturais da capital paulista, entre 15 e 29 de outubro.

A programação conta com 380 filmes de 93 países e ainda prevê duas exposições, lançamentos de livros, shows, debates, atividades para crianças e a apresentação de um acervo com informações sobre filmes e o festival. 

A edição comemorativa ganhou um cartaz assinado pelo cineasta James Gray, que será homenageado no festival com o Prêmio Leon Cakoff e uma retrospectiva de sua obra.

Gray também participará de uma conversa com o público e com o diretor Walter Salles, agendada para acontecer no dia 15 de outubro, na Sala Petrobras, que foi instalada neste ano no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Entre os filmes programados para exibição estão Amor Possível, vencedor do Leão de Prata do último Festival de Veneza, e Fjord, vencedor da Palma de Ouro em Cannes.

Também estão entre os destaques o documentário Musk, sobre a vida de Elon Musk; Mulher Desconhecida, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza; Homem ao Mar, de Gael García Bernal; Tigre de Papel, de James Gray; Minotauro, de Andrey Zvyagintsev; e o curta-metragem Sul de Teerã, do diretor e roteirista brasileiro Kleber Mendonça Filho.

A lista também inclui o brasileiro Feito Pipa, de Allan Deberton, escolhido para ser o representante do Brasil na corrida ao Oscar do próximo ano.

Haverá ainda uma exibição especial do clássico Aurora, de F.W. Murnau, que foi restaurado e será apresentado com acompanhamento de uma trilha sonora executada pela Orquestra Jazz Sinfônica, no Teatro Cultura Artística.

A programação infantojuvenil estará na Mostrinha, em que serão exibidos 20 longas e um curta-metragem. Um dos destaques é o filme Clarice Vê Estrelas, escrito e dirigido por Letícia Pires e baseado em seu livro. Segundo a organização, 16 destes filmes são inéditos no Brasil.

Programação especial

Duas exposições vão marcar o aniversário da Mostra neste ano. A primeira delas acontece no Solar Fábio Prado e vai apresentar um pouco da história do evento. Chamada de Tempo e Movimento: Os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, a exposição apresenta uma linha do tempo do festival, além de pôsteres e objetos que marcaram sua história. Essa exposição ficará aberta ao público até o dia 29 de outubro.

A segunda exposição foi chamada de STEPS – Fotografias Inéditas de Abbas Kiarostami e apresenta 60 imagens. em preto e branco, de escadarias registradas pelo diretor ao redor do mundo. A mostra vai de 20 de outubro a 8 de novembro, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

As celebrações também contam com o lançamento de dois livros: 50 Anos, 50 Cartazes: A História dos Cartazes da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que apresenta todos os cartazes da mostra e da mostrinha e uma breve história por trás de cada um deles, e Antes Que Eu Me Esqueça: Um Ensaio de Lembranças para os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, escrito pela diretora do evento, Renata de Almeida.

“Esse é um livro pessoal”, contou Renata de Almeida, durante entrevista coletiva à imprensa realizada no último sábado (5).

“É um livro que traz muitos casos da mostra, muita coisa que deu errado e muita coisa que eu acho engraçada. Há também muitas coisas que foram difíceis [de serem enfrentadas]”, ressaltou a diretora.

Outra novidade da programação é o lançamento de um site que reúne, organiza e preserva a memória do festival. A plataforma com o acervo da Mostra inclui um mapa interativo com a localização geográfica de títulos e diretores por edição e vai permitir pesquisas por edição, filme, direção ou país. Segundo a organização do evento, durante esses 50 anos a mostra já exibiu mais de 11 mil filmes.

Para completar, haverá ainda um cine-concerto especial de André Abujamra sobre as vinhetas da mostra, no Sesc 24 de Maio.

Encontro de Ideias

Pelo sexto ano consecutivo, a Mostra também vai promover o Encontro de Ideias Audiovisuais, que será realizado entre os dias 20 e 23 de outubro no Solar Fábio Prado.

O encontro promoverá debates e painéis com a presença de agentes nacionais e internacionais do mercado audiovisual, além de produtores e diretores de diversas partes do mundo.

Entre os nomes já confirmados para o evento estão Tamara Tatishvili, do Hubert Bals Fund do Festival de Roterdã; Mariëtte Rissenbeek, ex-diretora executiva da Berlinale; Olivier Père, da Arte; e Eleni Tzialli, do Eye Filmmuseum de Amsterdã.

Relacionadas
São Paulo (SP), 01/10/2026 - São Paulo Food Film Fest. Foto: São Paulo Food Film Fest/Divulgação
Capital paulista sedia festival que une cinema e gastronomia
A Retrospectiva Ruy Guerra – Uma vida de cinema apresenta quase sete décadas de produção do artista, que completou 95 anos. Foto: Monica Ramalho/Divulgação
Mostra leva ao Rio quase sete décadas de produção de Ruy Guerra
King Sunny Ade of Nigeria performs during the 2007 African Footballer of the Year award ceremony in Lome February 1, 2008. REUTERS/Luc Gnago (TOGO)
Rádio Nacional estreia nova temporada de Música do Mundo neste domingo
Edição:
Vinicius Lisboa
Cinema Cinema Brasileiro James Gray Kleber Mendonça Filho São Paulo Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Placa de alerta sobre o sarampo afixada na entrada do Cohen Children's Medical Center, em New Hyde Park, Nova York, EUA 14 de março de 2025 REUTERS/Shannon Stapleton
Internacional Estado de Nova York declara estado de emergência por surto de sarampo
seg, 05/10/2026 - 18:45
Brasília – DF – 04/10/2026 - Votação do primeiro turno. Eleitores na fila de votação no Colégio Leonardo da Vici. FOTO: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Renovação da Câmara federal chegou a 35%; veja nova composição da Casa
seg, 05/10/2026 - 18:29
09/05/2016 REUTERS/Paulo Whitaker
Economia Dólar cai a R$ 5, e bolsa sobe quase 8% após primeiro turno
seg, 05/10/2026 - 18:24
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Polícia Federal apreende R$ 2,8 milhões no primeiro turno das eleições
seg, 05/10/2026 - 18:00
50a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Imagem do filme Amor Possível. Foto: Mostra de Cinema SP/Divulgação
Cultura Mostra de Cinema de SP chega aos 50 anos com homenagem a James Gray
seg, 05/10/2026 - 17:40
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Justiça Bolsonaro pede liberação de visitas de Flávio na prisão domiciliar
seg, 05/10/2026 - 16:55
Ver mais seta para baixo