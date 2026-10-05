Mostra de Cinema de SP chega aos 50 anos com homenagem a James Gray

Os 50 anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo serão celebrados em uma série de eventos que vão ocupar não apenas salas de exibição, mas também espaços culturais da capital paulista, entre 15 e 29 de outubro.

A programação conta com 380 filmes de 93 países e ainda prevê duas exposições, lançamentos de livros, shows, debates, atividades para crianças e a apresentação de um acervo com informações sobre filmes e o festival.

A edição comemorativa ganhou um cartaz assinado pelo cineasta James Gray, que será homenageado no festival com o Prêmio Leon Cakoff e uma retrospectiva de sua obra.

Gray também participará de uma conversa com o público e com o diretor Walter Salles, agendada para acontecer no dia 15 de outubro, na Sala Petrobras, que foi instalada neste ano no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Entre os filmes programados para exibição estão Amor Possível, vencedor do Leão de Prata do último Festival de Veneza, e Fjord, vencedor da Palma de Ouro em Cannes.

Também estão entre os destaques o documentário Musk, sobre a vida de Elon Musk; Mulher Desconhecida, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza; Homem ao Mar, de Gael García Bernal; Tigre de Papel, de James Gray; Minotauro, de Andrey Zvyagintsev; e o curta-metragem Sul de Teerã, do diretor e roteirista brasileiro Kleber Mendonça Filho.

A lista também inclui o brasileiro Feito Pipa, de Allan Deberton, escolhido para ser o representante do Brasil na corrida ao Oscar do próximo ano.

Haverá ainda uma exibição especial do clássico Aurora, de F.W. Murnau, que foi restaurado e será apresentado com acompanhamento de uma trilha sonora executada pela Orquestra Jazz Sinfônica, no Teatro Cultura Artística.

A programação infantojuvenil estará na Mostrinha, em que serão exibidos 20 longas e um curta-metragem. Um dos destaques é o filme Clarice Vê Estrelas, escrito e dirigido por Letícia Pires e baseado em seu livro. Segundo a organização, 16 destes filmes são inéditos no Brasil.

Programação especial

Duas exposições vão marcar o aniversário da Mostra neste ano. A primeira delas acontece no Solar Fábio Prado e vai apresentar um pouco da história do evento. Chamada de Tempo e Movimento: Os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, a exposição apresenta uma linha do tempo do festival, além de pôsteres e objetos que marcaram sua história. Essa exposição ficará aberta ao público até o dia 29 de outubro.

A segunda exposição foi chamada de STEPS – Fotografias Inéditas de Abbas Kiarostami e apresenta 60 imagens. em preto e branco, de escadarias registradas pelo diretor ao redor do mundo. A mostra vai de 20 de outubro a 8 de novembro, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

As celebrações também contam com o lançamento de dois livros: 50 Anos, 50 Cartazes: A História dos Cartazes da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que apresenta todos os cartazes da mostra e da mostrinha e uma breve história por trás de cada um deles, e Antes Que Eu Me Esqueça: Um Ensaio de Lembranças para os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, escrito pela diretora do evento, Renata de Almeida.

“Esse é um livro pessoal”, contou Renata de Almeida, durante entrevista coletiva à imprensa realizada no último sábado (5).

“É um livro que traz muitos casos da mostra, muita coisa que deu errado e muita coisa que eu acho engraçada. Há também muitas coisas que foram difíceis [de serem enfrentadas]”, ressaltou a diretora.

Outra novidade da programação é o lançamento de um site que reúne, organiza e preserva a memória do festival. A plataforma com o acervo da Mostra inclui um mapa interativo com a localização geográfica de títulos e diretores por edição e vai permitir pesquisas por edição, filme, direção ou país. Segundo a organização do evento, durante esses 50 anos a mostra já exibiu mais de 11 mil filmes.

Para completar, haverá ainda um cine-concerto especial de André Abujamra sobre as vinhetas da mostra, no Sesc 24 de Maio.

Encontro de Ideias

Pelo sexto ano consecutivo, a Mostra também vai promover o Encontro de Ideias Audiovisuais, que será realizado entre os dias 20 e 23 de outubro no Solar Fábio Prado.

O encontro promoverá debates e painéis com a presença de agentes nacionais e internacionais do mercado audiovisual, além de produtores e diretores de diversas partes do mundo.

Entre os nomes já confirmados para o evento estão Tamara Tatishvili, do Hubert Bals Fund do Festival de Roterdã; Mariëtte Rissenbeek, ex-diretora executiva da Berlinale; Olivier Père, da Arte; e Eleni Tzialli, do Eye Filmmuseum de Amsterdã.