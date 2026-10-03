Rádio MEC estreia série Eu Gosto de Música, apresentada por Ruy Castro

A Rádio MEC estreia neste domingo (4), às 21h, a série original Eu Gosto de Música, apresentada pelo jornalista e escritor Ruy Castro. Inspirada no livro mais recente do autor, a produção especial terá quatro episódios dedicados aos gêneros samba, carnaval, bossa nova e jazz. Os programas também serão apresentados pela Rádio Nacional, às segundas-feiras, às 22h.

A série é uma produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu, com apresentação de Ruy Castro e apoio da Companhia das Letras. A cada episódio Ruy Castro explora, com seu estilo característico, a história da música e de grandes personalidades.

No primeiro programa, Eu Gosto de Samba, Ruy Castro relembra histórias e curiosidades relacionadas ao samba e a nomes como Zé Kéti, Wilson Baptista, Dorival Caymmi, Moreira da Silva e Hermínio Bello de Carvalho.

Entre as histórias, o jornalista recorda o período em que foi vizinho de Zé Kéti no Solar da Fossa, no Rio de Janeiro, em 1968. O programa também destaca a obra de Wilson Baptista, compositor de clássicos como Oh, Seu Oscar, Louco e Alô, Padeiro, além de abordar a presença da palavra “viola” nas letras de sambistas entre as décadas de 1960 e 1970.

O episódio ainda traz músicas nas vozes de artistas como Elza Soares, Gal Costa, Nara Leão, Chico Buarque, Moreira da Silva, Roberto Silva, Doris Monteiro, Roberta Sá e Paulinho da Viola. Ao final, Ruy Castro apresenta a trajetória de Hermínio Bello de Carvalho e sua contribuição para a música brasileira como compositor e letrista.

Programação

4/10 – Episódio 1: Samba

11/10 – Episódio 2: Carnaval

18/10 – Episódio 3: Bossa Nova

25/10 – Episódio 4: Jazz

Produções recentes

Com um histórico de grandes produções na Rádio MEC, o célebre escritor Ruy Castro lançou outros seriados musicais na programação da emissora pública nos últimos anos. Em março, a primeira novidade de 2026 foi o seriado De Quem é a Música?, sobre grandes compositores mais conhecidos por suas obras.

Em janeiro de 2025, estreou a produção Samba-Jazz, com um panorama sobre esse gênero musical genuinamente brasileiro. Na sequência, em fevereiro, o destaque foi a série A Música do Carnaval, atração com hits do repertório popular que incluiu obras consagradas, além de curiosidades e bastidores sobre os intérpretes e os compositores.

Em abril, a programação foi embalada pela atração Ao Som dos Boleros e Tangos. A obra explicou a evolução e a história de dois dos mais emblemáticos ritmos internacionais. Com uma linguagem instigante, a série revelou como essas influências se entrelaçaram na cultura nacional.

Com o título Orlando Silva, o cantor das multidões, a produção apresentada em maio se debruçou sobre a vida e a trajetória profissional do astro. Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil, ele é lembrado no seriado por gêneros em que se superou: samba, fox e valsa.

Já em agosto, o especial Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil celebrou um dos maiores gênios da música brasileira. A série foi inspirada no livro O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, título com o qual Ruy Castro se sagrou vencedor do Prêmio Jabuti 2025 na principal categoria da premiação, Livro do Ano.

Depois, outubro marcou o lançamento da temporada com séries de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas, A Escrita Falada e Contos Mínimos, respectivamente. Com textos curtos, temas leves e bem-humorados, os conteúdos entraram no ar em formato de interprogramas.

No mesmo mês, o autor comandou outra produção temática: A Música do Cinema. A série original sobre trilhas da sétima arte também contemplou clássicos dos grandes musicais aos filmes noir, com trilha sonora jazzística. Composições do cinema brasileiro e europeu ganharam atenção especial.

Sobre Ruy Castro

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988, ele passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de Chega de Saudade: a História e as Histórias da Bossa Nova.

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura.

Em 2021, Ruy Castro conquistou reconhecimento com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL. Atualmente, também escreve artigos para jornais.

Serviço

Eu Gosto de Música - Estreia - domingo, dia 4/10, às 21h, na Rádio MEC, e segunda-feira, dia 5/10, na Rádio Nacional

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