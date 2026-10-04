Rádio Nacional estreia nova temporada de Música do Mundo neste domingo

Músico nigeriano King Sunny Adé é destaque a partir das 22h

A Rádio Nacional estreia neste domingo (4), às 22h, a nova temporada do programa Música do Mundo. Com 11 episódios, a série convida o público para uma viagem pelas expressões musicais dos quatro cantos do planeta, explorando ritmos, melodias, culturas, compositores e álbuns que ajudam a contar a história de diferentes países.

O programa também vai ao ar pela Rádio MEC, na madrugada de quinta-feira (8) para sexta-feira (9), à 00h.

Na estreia, o destaque é o músico nigeriano King Sunny Adé, que celebra 80 anos com o disco E Dide. Um dos grandes nomes da música africana, o artista é conhecido por popularizar a JUJU music, gênero que combina ritmos tradicionais africanos com elementos da música contemporânea.

Sobre o Música do Mundo

Uma jornada musical sem igual, o Música do Mundo vai te levar a uma viagem por expressões musicais dos quatros cantos do planeta, explorando os ritmos, melodias e culturas que fazem nosso mundo tão diverso e fascinante, sempre trazendo a história, os compositores, discos e álbuns representativos de cada país.

Serviço

Música do Mundo - King Sunny Adé - Domingo, dia 4/10, às 22h na Rádio Nacional, e madrugada de quinta, dia 8/10, para sexta, dia 9/10, à 00h, na Rádio MEC

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