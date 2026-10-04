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Cultura

Rádio Nacional estreia nova temporada de Música do Mundo neste domingo

Músico nigeriano King Sunny Adé é destaque a partir das 22h
Rádio Nacional
Publicado em 04/10/2026 - 08:02
Brasília
King Sunny Ade of Nigeria performs during the 2007 African Footballer of the Year award ceremony in Lome February 1, 2008. REUTERS/Luc Gnago (TOGO)
© Reuters/Luc Gnago/Arquivo/Proibida reprodução

A Rádio Nacional estreia neste domingo (4), às 22h, a nova temporada do programa Música do Mundo. Com 11 episódios, a série convida o público para uma viagem pelas expressões musicais dos quatro cantos do planeta, explorando ritmos, melodias, culturas, compositores e álbuns que ajudam a contar a história de diferentes países. 

O programa também vai ao ar pela Rádio MEC, na madrugada de quinta-feira (8) para sexta-feira (9), à 00h. 

Na estreia, o destaque é o músico nigeriano King Sunny Adé, que celebra 80 anos com o disco E Dide. Um dos grandes nomes da música africana, o artista é conhecido por popularizar a JUJU music, gênero que combina ritmos tradicionais africanos com elementos da música contemporânea. 

Sobre o Música do Mundo   

Uma jornada musical sem igual, o Música do Mundo vai te levar a uma viagem por expressões musicais dos quatros cantos do planeta, explorando os ritmos, melodias e culturas que fazem nosso mundo tão diverso e fascinante, sempre trazendo a história, os compositores, discos e álbuns representativos de cada país.   

Serviço   

Música do Mundo - King Sunny Adé - Domingo, dia 4/10, às 22h na Rádio Nacional, e madrugada de quinta, dia 8/10, para sexta, dia 9/10, à 00h, na Rádio MEC    

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Edição:
Maria Claudia
Rádio Nacional Música do Mundo neste domingo
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