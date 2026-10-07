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Cultura

Rádios Nacional e MEC estreiam nova temporada do programa Alma Blues 

Irma Thomas abre a leva de edições inéditas
EBC
Publicado em 07/10/2026 - 08:20
Brasília
Rádios Nacional e MEC estreiam nova temporada do programa Alma Blues com a apresentadora Jussara Mendonça. Foto: Rádio Nacional/Divulgação
© Rádio Nacional/Divulgação

A nova temporada do Alma Blues invade as ondas das Rádios Nacional e MEC com o melhor do blues, soul, gospel e rhythm and blues. A partir de quarta-feira (7), às 22h na Nacional, e do próximo sábado (10) às 22h na MEC, o programa leva ao ar 11 episódios semanais inéditos dedicados a celebrar grandes nomes e novas vozes dos gêneros musicais.

Sob o comando da jornalista e produtora Jussara Mendonça e com sonoplastia de Messias Melo, a nova leva de edições estreia com a cantora de soul e blues de Nova Orleans, Irma Thomas. O programa destaca o disco Simply Grand, da cantora norte-americana ao lado de grandes pianistas como Ellis Marsalis e Marcia Ball.

Para a nova temporada, também está confirmado um episódio sobre o cantor inglês Chris Farlowe, com momentos marcantes de sua carreira, em uma edição que celebra seus 86 anos. As próximas edições inéditas do Alma Blues vão destacar, ainda, o encontro do guitarrista Kenny Neal com o gaitista Billy Branch no álbum Double Take, e o jovem compositor, guitarrista e cantor Sean McDonald, com o disco Have Mercy.

Sobre o programa

O Alma Blues celebra o universo do blues, soul, gospel e rhythm and blues através da história de grandes compositores, melhores bandas, instrumentistas, novidades e lançamentos dos gêneros musicais no Brasil e no mundo.

 

Serviço

Alma Blues - estreia nova temporada - quarta-feira, dia 07/10, às 22h, na Rádio Nacional, e no sábado, dia 10/10, às 22h, na MEC.

 

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