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Cultura

Revelando SP anuncia Zé Ramalho, Yasmin Santos e Demônios da Garoa

Festival gratuito reúne artistas consagrados na capital paulista
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 12:07
São Paulo
São Paulo (SP) 13/09/2024 Festival da tradicional cultura paulistana, REVELANDO SP acontece no Parque da Água Branca com a participação de 88 municipios com stands de artesanato e culinária. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Os artistas Zé Ramalho, Yasmin Santos e o grupo Demônios da Garoa estão confirmados para os shows do festival Revelando SP, de 12 a 15 de novembro, na capital paulista. O evento conta com apresentação de artistas consagrados, grupos de dança tradicional, artesanato e gastronomia típicas de diferentes regiões do estado.

A dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo abre o evento na quinta-feira (12). Na sexta-feira, o veterano Zé Ramalho será o artista principal. No sábado, os destaques serão os shows de Roberta Miranda e Yasmin Santos. No domingo, dia do encerramento, Gabriel Sater, Bavini e Edson & Hudson, que já estavam confirmados, se juntam aos Demônios da Garoa. 

Todas as apresentações e a entrada para o festival são gratuitas, no Parque do Trote, na zona norte da capital. O evento é organizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. 

“É uma alegria reunir grandes nomes em um evento que celebra a cultura raiz e os saberes e fazeres do nosso estado. O Revelando SP é esse encontro de tradição e contemporaneidade, aproximando o público da capital das manifestações culturais, que preservam nossa memória, fortalecem nossa identidade e fazem de São Paulo um território de pluralidade e pertencimento”, diz Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em nota.

A programação inclui gastronomia típica, artesanato e manifestações artísticas que fazem parte da cultura tradicional paulista, como congada, catira, jongo e Folia de Reis, além de exposição tropeira e representações caipiras, caiçaras, indígenas, ciganas e andinas.

No ano passado, nos quatro dias de evento na capital paulista, 380 mil pessoas passaram pelo Parque do Trote.

O festival já teve edições este ano nas cidades de Americana, Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, recebendo um público total de 443 mil visitantes. 

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Edição:
Maria Claudia
Revelando SP 2026 Zé Ramalho Yasmin Santos Demônios da Garoa
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