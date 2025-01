Personagem de Fernanda Torres inspira debate no Viva Maria

No programa Viva Maria, Amélia Teles destaca memória e justiça

O reconhecimento internacional de Fernanda Torres pelo Globo de Ouro, graças ao filme “Ainda Estou Aqui”, foi tema do programa Viva Maria, apresentado por Mara Régia. A obra, dirigida por Walter Salles, retrata o período da ditadura militar no Brasil e recebeu elogios de Amélia Teles, ex-presa política, que ressalta a importância de não se esquecer as graves violações ocorridas nos anos de chumbo.

No programa, Amélia lembrou que muitos negam esse capítulo sombrio da história, e enfatizou a necessidade de defender a democracia. A conquista de Fernanda Torres, interpretando Eunice Paiva, reflete o êxito de um filme que já ultrapassou três milhões de espectadores em todo o país, com papel pedagógico na conscientização sobre tortura e repressão política.

Segundo Amélia, celebrar o sucesso de “Ainda Estou Aqui” deve fortalecer a memória das vítimas, destacando o quanto o cinema nacional pode contribuir para o entendimento crítico do passado. Dessa forma, Viva Maria reafirmou que essa vitória se torna uma esperança para enfrentar quem insiste em negar ou minimizar a vi