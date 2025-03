Luciana Barreto denuncia ataques racistas em delegacia especializada

A jornalista Luciana Barreto, apresentadora do telejornal Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, denunciou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) os ataques racistas e ameaças que recebeu nas redes sociais da emissora e também em seus perfis pessoais. O depoimento e as provas foram apresentados na tarde desta sexta-feira (28) na delegacia.

Os autores dos ataques e ameaças poderão ser punidos civilmente (ação de dano moral) e criminalmente (racismo e injúria com motivo racial).

“Discurso de ódio nas redes sociais é meu objeto de estudo. Eu tenho um livro sobre isso, inclusive”, lembra Luciana.

“Hoje, no entanto, eu saí do campo da análise e do estudo e segui para uma frente igualmente importante, a denúncia. Nem todo mundo quer aprender com o letramento racial. Para esses, tem que haver a punição da lei.”