Parada LGBT+ de SP promoverá feira cultural, corrida e premiações

A 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo vai acontecer no dia 22 de junho, na avenida Paulista, e terá o tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”. A programação foi oficialmente lançada nesta terça-feira (3), em um evento no centro da capital paulista. Articulado pela organização não governamental APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo), o ato terá concentração a partir das 10h, em frente ao MASP (Museu de Artes de São Paulo).

O objetivo do tema deste ano é celebrar as pessoas 60+ da comunidade e reforçar a luta por dignidade e acolhimento, ressaltando a necessidade de uma sociedade em que as pessoas idosas LGBT+ tenham acesso a lares inclusivos, redes de apoio e serviços públicos preparados para acolhê-las.

Na semana que precede a Parada, serão realizados outros eventos, como o 6º Encontro Brasileiro de Organizações de Parada (16 a 18 de junho), a 24ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ (19 de junho) e a 5ª Corrida do Orgulho LGBT+ (21 de junho), além de outros eventos com instituições parceiras para dar visibilidade ao tema deste ano, como a transmissão ao vivo da ParadaSP pelo YouTube em parceria com a DiaTV no dia 22.

“Celebrar o orgulho LGBT+ também é honrar quem abriu caminho antes de nós. Envelhecer é uma conquista, mas, para muitas pessoas LGBT+, ainda é um desafio marcado pelo abandono, pelo silenciamento e pela ausência de políticas públicas. Em 2025, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo levanta a voz por quem resistiu, construiu e segue sendo exemplo de coragem. Lutar pelo envelhecimento com dignidade é lutar para que nenhuma pessoa seja deixada para trás", afirmou o presidente da APOLGBT-SP, Nelson Matias Pereira.

De acordo com estimativas do IBGE, em 2025, o Brasil terá mais de 31 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou os anos 2020 a “década do envelhecimento saudável nas Américas”, mas, na prática, a população LGBT+ idosa ainda enfrenta exclusão, abandono, invisibilidade e escassez de políticas públicas que garantam uma velhice digna, segura e respeitosa.

Nelson destacou a importância do tema deste ano, lembrando as dificuldades do envelhecimento no Brasil e explicando que, quando se trata da comunidade LGBT+, a carga é ainda maior, já que o envelhecimento dessas pessoas ainda é um tabu na sociedade e vem carregado de estereótipos e rótulos ofensivos, tornando essa população invisível, abandonada e mais vulnerável à violência de todos os tipos.

“Vivemos numa sociedade que cultua os corpos, e os corpos que envelhecem, e, muitas vezes, principalmente os corpos LGBTs, são ridicularizados com termos pejorativos. Eu, aos 59 anos, já ouço termos como maricona e coisas do gênero. E não, eu sou só um corpo que envelheceu e todos vão envelhecer e devem ter respeito, devem ser respeitados. É justamente contra esse apagamento que vamos às ruas”, disse Nelson.

A escolha do tema foi feita após consulta pública por meio do Fórum Que Parada Nós Queremos, que reuniu mais de 300 pessoas em reuniões presenciais, virtuais e participações online de instituições e ativistas que trabalham com a pauta de direitos humanos para a população LGBT+.

“É preciso cobrar do poder público a criação de centros de convivência que respeitem a diversidade, de residenciais preparados para acolher corpos e trajetórias plurais, e de políticas públicas que incluam orientação sexual e identidade de gênero como marcadores prioritários no debate sobre envelhecimento. A invisibilidade, a negligência e o preconceito ainda são realidades duras para muitos LGBT+ que envelhecem em um país que pouco discute o tema”.

Programação

A programação da 29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo não se limita à parada no dia 22. No dia 19, acontece a Feira Cultural da Diversidade LGBT+, no Memorial da América Latina, com o objetivo de promover a economia criativa, a geração de renda e a cultura LGBT+, em um espaço com gastronomia, artesanato, workshops, arte e produtos com temáticas LGBT+; no dia 21, será a Corrida do Orgulho LGBT+, no Shopping SP Market, com corrida de 5 Km e caminhada de 3 Km.

Há ainda o Prêmio Parada SP de Cidadania LGBT+, que reconhece iniciativas em prol da comunidade LGBT+ e, 11 categorias: Artes Cênicas, Audiovisual, Campanha Publicitária, Digital Influencer, Empresa, Esportes, Imprensa, Literatura, Personalidade do Ano, Tema do Ano, Música; e, de 16 a 19 de junho, será realizado o Encontro Brasileiro de Organizações de Paradas LGBT+. A programação artística e participações ainda não foi divulgada.